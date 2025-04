Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

… , žádám Vás aby jste Mi sdělil jméno a příjmení dozorujícího státního zástupce neb státní zástupkyně která který dozoruje vyšetřování mé osoby jak sám uvádíte se státním zástupcem nebo státní zástupkyni křivého obvinění … z trestného činu zastrašování Mé osoby , který na mou osobu nepodal trestní oznámení ale trestní oznámení na mou osobu bylo podáno to jste Mi sdělil … , tím pádem to musel být … a nebo … který je v této době krytý … , za to že … utajil trestní čin … který z pozice … od roku … kryje … a … a … od roku … .

….

Dále Vás žádám o sdělení jména a příjmení policisty … , který na mou osobu podal NEPRAVDIVÉ trestní oznámení že jsem se dopustil křivého obvinění … který mou osobu ZASTRAŠUJE od … po tom co … dne … , ZFALŠOVAL důkaz a křivě mě obvinil že jsem byl zajištěn policisty dne … že jsem po dotazu zda užívám nějaké léky a drogy křičel nesrozumitelná slova a policisté mou osobu nemohli slovně výzvy žádosti abych se uklidnil uklidnit dále že jsem byl zajištěn pro Fyzické ohrožování života a zdraví policisty skutkem že jsem neuposlechnul výzvy policisty abych na něho nesahal.

…“

Odpověď:

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil dle InfZ a sděluje následující.

Ve věci podezření ze spáchání trestného činu křivého obvinění evidované pod č. j. … je dozorující státní zástupkyní … z Okresního státního zastupitelství v Ostravě.

K dalšímu bodu Vaší žádosti uvádíme, že povinný subjekt je povinen poskytnout pouze takové informace, kterými disponuje, a které jsou zaznamenané ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ. Povinný subjekt nedisponuje zaznamenanou informací o Vámi uváděném „nepravdivém trestním oznámení“. V daném případě se jedná o Vaše subjektivní přesvědčení, že se jedná o „nepravdivé trestní oznámení“, respektive Vaši snahu o vytváření nové dosud nezaznamenané informace, což představuje výluku z povinnosti poskytovat informace podle ust. § 2 odst. 4 InfZ.

I přes výše uvedené lze uvést, že podnět k prověření skutečností, zda nemohl být spáchán trestný čin křivého obvinění případně jiný trestný čin, byl policejnímu orgánu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje postoupen z Generální inspekce bezpečnostních sborů Ostrava.

