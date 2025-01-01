Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k trestnímu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
Žadatel tedy žádá sdělení těchto konkrétních informací:
- zda byl či nebyl případ odložen; byl-li odložen potom odůvodnění, proč byl odložen (pokud možno celé znění rozhodnutí o odložení),
- zda se podařilo Policii ČR identifikovat osobu, která se vydávala za poradce společnosti …; pokud ano, kdo je touto osobou.
Předmětné informace se nacházejí ve spisu, obsahujícího dokument s č.j. … .
…“
Odpověď:
Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ Vám souhrnně k oběma bodům žádosti sdělujeme následující. Ve věci vedené pod č. j. … bylo dne … vydáno usnesení o odložení věci dle ust. § 159a odst. 5 trestního řádu (dále jen „usnesení o odložení věci“), neboť se prověřováním nepodařilo zjistit osobu pachatele.
Současně Vám poskytujeme požadovaný dokument usnesení o odložení věci č. j. … . Dokument poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, a to s ohledem na ochranu osobních údajů, ochranu osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí osob. Provedená anonymizace je předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.