Dotaz k trestnímu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

Doplňuji žádost, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

a to u těchto řízení:

… - poskytnutí rozhodnutí, pokud bylo vydáno a termínu stanoveného aktuálně pro ukončení prověřování

Požadované informace (usnesení) byly poskytnuty, avšak usnesení bylo anonymizováno ve větším rozsahu, než InfZ ukládá, kdy například zcela byly anonymizovány názvy právnických osob (což jistě nejsou osobní údaje) a další.

Aby se žadatel vyhnul podání odvolání či stížnosti ve smyslu InfZ, doplňuje svoji žádost a žádá o poskytnutí předmětného usnesení, avšak pouze s vyloučením osobních údajů, jak ukládá InfZ.

Dále žadatel doplňuje žádost o poskytnutí spisové značky, pod kterou je věc vedena u příslušného státního zastupitelství.

…“

Odpověď:

Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ Vám poskytujeme požadovaný dokument, a to „usnesení o zahájení trestního stíhání“ dle ust. § 160 odst. 1 trestního řádu ze dne … evidované pod č. j. … . Dokument poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, a to především s ohledem na to, že se v daném případě jedná o stále probíhající trestní řízení ve smyslu ust. § 11 odst. 4 písm. a) InfZ, podle kterého povinné subjekty neposkytnou informace o probíhajícím trestním řízení, nebo týkající se trestního řízení, pokud by její poskytnutí ohrozilo či zmařilo účel trestního řízení, zejména zajištění práva na spravedlivý proces. Zároveň bylo nutno přihlédnout k důvodu omezení uvedenému v ust. § 8a odst. 1 InfZ, a to s ohledem na množství osobních údajů, údajů k soukromí osob a dalších projevů osobní povahy, jež požadovaný dokument obsahuje.

Rozsah anonymizace požadovaného dokumentu, resp. zdůvodnění, je předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

Dále uvádíme, že spisová značka Okresního státního zastupitelství v … ve věci vedené pod „…“, je … .

