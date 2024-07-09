Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k trestnímu oznámení
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„…
Žadatel dne 09.07.2024 podal trestní oznámení k Okresnímu státnímu zastupitelství v Novém Jičíně.
Jako podezřelá osoba byla označena společnost … se sídlem … a dále pak byly označeni jako podezřelý
i zaměstnanci této společnosti.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se na Vás tímto
Žadatel obrací s žádostí o následující informace.
V jaké fázi se aktuálně nachází řízení o shora popsaném trestním oznámení?
Bylo ve shora uvedené věci zahájeno trestní stíhání? Pokud ano, žádáme o:
- o sdělení proti jakým osobám (fyzickým či právnickým)?
- zaslání usnesení o zahájení trestního stíhání,
- zaslání stížnosti o zahájení trestního stíhání, pokud byla podána,
- zaslání rozhodnutí státního zástupce o stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání,
pokud stížnost byla podána,
Žádáme o zaslání obžaloby, pokud byla podána, případně jiného rozhodnutí ve věci.
Výše uvedené může být poskytnuto i v anonymizované podobě. Pokud některou z požadovaných
informací či podkladů ze zákonných důvodů poskytnout nelze, Žadatel zdvořile žádá o poskytnutí
veškerých zbylých informací v předmětné věci.
…“
Odpověď:
Povinný subjekt žádost posoudil podle InfZ a uvádí, že podle ust. § 3 odst. 3 InfZ lze poskytovat pouze
informace, které existují a jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči.
V rozsahu zaznamenaných informací pak souhrnně ke všem bodům žádosti sděluje následující.
Z vyjádření oddělení hospodářské kriminality územního odboru Nový Jičín krajského ředitelství,
vyplynulo, že v souvislosti s předmětným trestním oznámením byly vedeny dva spisy, jeden pod č. j.
… a druhý pod č. j. …, přičemž v obou byly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3
trestního řádu (dále jen „úkony trestního řízení“).
V případě spisu evidovaného pod č. j. … bylo vedeno zkrácené přípravné řízení dle ust. § 179a
trestního řádu (dále jen „ZPŘ“) proti jedné fyzické osobě. Trestní řízení bylo ukončeno vydáním
trestního příkazu Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 10. 9. 2024, č. j. …, který nabyl právní moci
dne 9. 10. 2024. Tento dokument je Vám poskytován.
V případě spisu evidovaného pod č. j. … byly zahájeny úkony trestního řízení proti třem fyzickým
osobám a jedné právnické osobě. V rámci prověřování nebyly zjištěny skutečnosti zakládající trestní
odpovědnost právnické osoby, tak jak ji vyžaduje ust. § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 418/2011 Sb., o
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Jednání tří fyzických osob bylo
vyhodnoceno jako podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona č.
246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, proto byla věc dne 15. 7. 2025 odevzdána příslušnému
správnímu orgánu k projednání přestupku dle ust. § 159a odst. 1 písm. a) trestního řádu. Dokument
„Odevzdání věci k projednání přestupku“ ze dne 15. 7. 2025, č. j. …, Vám je rovněž poskytován.
Z výše uvedeného je patrné, že obě věci již byly ukončeny a v žádné z nich nebylo zahájeno trestní
stíhání dle ust. § 160 odst. 1 trestního řádu. Z tohoto důvodu neexistují usnesení o zahájení trestního
stíhání, případné stížnosti proti nim, ani rozhodnutí o těchto stížnostech. V daných věcech rovněž
nebyla podána obžaloba. Proto Vám tyto dokumenty nelze poskytnout, neboť neexistují dle ust. § 3
odst. 3 InfZ.
Dokumenty, které jsou Vám poskytnuty, jsou ve Vámi požadované anonymizované podobě, a to z
důvodu ochrany vyplývající z ust. § 8a odst. 1 InfZ, podle kterého povinný subjekt poskytne informace
týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, jen v souladu s
právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovými právními předpisy jsou zejména nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“),
zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo
identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou
lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např. jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické,
fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické
osoby. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen informace dotýkající se soukromého a rodinného
života jednotlivce v úzkém slova smyslu, ale také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se
jednotlivec zabývá, například informace o jeho pracovních vztazích či společenském chování.
Osobním údajem je tedy jakákoli informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Prostředkem
ochrany osobních údajů je v daném případě jejich anonymizace. V poskytnutém dokumentu tak byly
anonymizovány osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum a místo narození, místo trvalého
pobytu a pracovní pozice.
Jelikož úkony trestního řízení byly zahájeny proti právnické osobě a jejím zaměstnancům na základě
Vámi podaného trestního oznámení, nebyly anonymizovány údaje o této právnické osobě ani
informace o vztahu fyzických osob, proti nimž byly zahájeny úkony trestního řízení, k této právnické
osobě. Současně je zřejmé, že údaji k právnické osobě zjevně disponujete, neboť je ve své žádosti
výslovně uvádíte. Nebyla tedy v tomto případě aplikována výluka z poskytnutí informace ve vztahu
k této právnické osobě z titulu ochrany práv třetích osob.