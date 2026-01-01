Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Moravskoslezský kraj

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k trestnímu oznámení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

 V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí informací vztahujících se k trestnímu řízení ve věci mého trestního oznámení pro

  • podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v souvislosti s veřejnou zakázkou města … s názvem „…“ a
  • podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle § 329 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a trestného činu sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě dle § 256 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku v souvislostí s rekonstrukcí … .

Obě tyto věci by měly být vedeny pod č. j. … .

Konkrétně žádám o sdělení následujících informací:

  • V jakém stádiu se předmětné trestní řízení aktuálně nachází.
  • Jaká lhůta byla stanovena státním zástupcem ve smyslu § 159 trestního řádu, případně § 167 trestního řádu.

…“

Odpověď:

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a nejprve sděluje, že ačkoliv tato byla adresována oddělení hospodářské kriminality územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.

K Vašemu dotazu pak povinný subjekt sděluje, že dle vyjádření příslušeného policejního orgánu se trestní řízení vedené pod č. j. … nachází ve fázi prověřování. Dále povinný subjekt uvádí, že v průběhu prověřování byl dozorujícímu státnímu zástupci Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku zaslán návrh policejního orgánu na prodloužení lhůty prověřování do dne 19. 6. 2026. Ke dni podání žádosti se státní zástupce k tomuto návrhu nevyjádřil.

