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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k termínu prověřování

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Dotaz k termínu prověřování

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„… žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:

jaký je stanoven termín pro ukončení prověřování ve věci …?

Pokud bylo již vydáno rozhodnutí, žádám o jeho poskytnutí.“

Odpověď:

Povinný subjekt žádost posoudil v souladu s InfZ a sděluje následující.

Z vyjádření příslušného organizačního článku vyplývá, že lhůta prověřování ve Vámi uvedené věci … byla dozorující státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství v Opavě prodloužena do 28. 8. 2026. Dále z tohoto vyjádření vyplývá, že prověřování dosud probíhá, ve věci tak nebylo vydáno požadované rozhodnutí, proto takové nelze poskytnout. Pro povinný subjekt se jedná o nezaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ.

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