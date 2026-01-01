Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k termínu prověřování
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Dotaz k termínu prověřování
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… žádám, dle InfZ, o poskytnutí informací, a to:
jaký je stanoven termín pro ukončení prověřování ve věci …?
Pokud bylo již vydáno rozhodnutí, žádám o jeho poskytnutí.“
Odpověď:
Povinný subjekt žádost posoudil v souladu s InfZ a sděluje následující.
Z vyjádření příslušného organizačního článku vyplývá, že lhůta prověřování ve Vámi uvedené věci … byla dozorující státní zástupkyní Okresního státního zastupitelství v Opavě prodloužena do 28. 8. 2026. Dále z tohoto vyjádření vyplývá, že prověřování dosud probíhá, ve věci tak nebylo vydáno požadované rozhodnutí, proto takové nelze poskytnout. Pro povinný subjekt se jedná o nezaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ.