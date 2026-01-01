Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k SPJ
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujícíh informací týkajících se činnosti a systému hodnocení příslušníků Speciální pořádkové jednotky (SPJ) Frýdek - Místek, se zaměřením na výkon služby v územní působnosti Obvodního oddělení Hlučín a okolních obcí:
1. K územní působnosti a zadání úkolů: Na základě jakého vnitřního aktu řízení (např. rozkaz krajského ředitele) je realizováno vysílání hlídek SPJ Frýdek — Místek k výkonu služby v rámci výpomoci obvodnímu oddělení Hlučín? Jsou tyto hlídky při výkonu služby v tomto rajónu úkolovány místním velením, nebo plní samostatné kvantitativní cíle stanovené vedením SPJ?
2. K hodnocení úspěšnosti v dopravě: Existují v rámci hodnocení výkonu služby příslušníků SPJ Frýdek - Místek (např. pro účely stanovení osobního příplatku či čtvrtletních, měsíčních odměn) sledované ukazatele týkajících se počtu zajištěných řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek?
3. K finanční motivaci za záchyt návykových látek: Jsou policisté SPJ Frýdek - Místek finančně či jinak (např. udělením kázeňské odměny) motivováni v přímé závislosti na počtu zjištěných případů řízení pod vlivem návykových látek, popřípadě na počtu případů, kdy se řidič odmítá podrobit obornému lékařskému vyšetření dle ů 125c odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu?
4. Ke statistice odmítnutí vyšetření: Žádám o sdělení statistického údaje za rok 2024 a 2025 pro útvar SPJ Frýdek - Místek a Obvodním oddělením PČR Hlučín. Jaký je poměr mezi případy, kdy řidič po pozitivním orientačním testu absolvoval lékařské vyšetření (krev/moč), a případy, kdy se řidič podrobit lékařskému vyšetření odmítl.
5. K metodice poučení: Existuje vnitřní metodika či pokyn, který upravuje postup policisty, kdy řidič váhá s podrobením se lékařskému vyšetření? Je policistům v rámci školení výslovně zakázáno sdělovat řidičům subjektivní prognózy ohledně vlivu jejich minulosti ne na výši trestu za účelem urychlení zákroku či dosažení odmítnutí vyšetření?
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a nejprve sdělujeme, že povinný subjekt poskytne pouze takové informace, které existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinný subjekt proto není povinen ve smyslu ust. § 2 odst. 4 InfZ vytvářet podle obsahu žádosti nové informace či názory, do té doby nezaznamenané.
V rozsahu zaznamenaných informací pak k jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující.
Ad. 1
Působnost a úkoly speciálních pořádkových jednotek (dále jen „SPJ“) obecně jsou upraveny pokynem policejního prezidenta č. 130/2020, o zajišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti, kde z čl. 14 odst. 2 vyplývá, že speciální pořádková jednotka mj. „posiluje výkon hlídkové nebo jiné služby v určeném územním obvodu.“.
Činnost SPJ krajského ředitelství je pak konkrétně upravena pokynem ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje č. 58/2014, kterým se upravuje činnost speciální pořádkové jednotky (dále jen „pokyn Ř KŘP-T č. 58/2014“). V čl. 3 odst. 3 je stanoveno, že SPJ „Posiluje výkon služby v územním obvodu krajského ředitelství, kde je zřízena, nebo kde to vyžaduje bezpečnostní situace, v rámci běžného nebo zvýšeného výkonu služby, bezpečnostních opatření, případně v územním obvodu dalších útvarů policie.“.
Dle čl. 19 odst. 2 pokynu Ř KŘP-T č. 58/2014 rozhoduje o vyslání policistů SPJ k posílení výkonu služby a k součinnostním akcím v rámci krajského ředitelství, na základě žádosti, vedoucí SPJ. Dle čl. 19 odst. 5 pak o nasazení SPJ nebo její části k posilování výkonu hlídkové nebo jiné služby rozhoduje vedoucí policista útvaru nebo organizačního článku policie, do jehož podřízenosti byla SPJ vyslána, vyjma případů, kdy je již vyslána k plnění úkolů konkrétního bezpečnostního opatření.
Ad. 2, 3
Z vyjádření vedoucího SPJ vyplývá, že policisté SPJ nejsou hodnoceni „úspěšností v dopravě“ pro účely „stanovení osobního příplatku či čtvrtletních, měsíčních odměn“. Počet zajištěných řidičů pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek není kritériem pro účely odměňování policistů nebo stanovení osobního příplatku. Povinný subjekt nedisponuje žádnými dalšími zaznamenanými informacemi k těmto dotazům ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ.
Ad. 4
Z vyjádření odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství vyplývá, že takovouto Vámi požadovanou poměrovou statistiku ve vztahu k lékařskému vyšetření nevedeme. Jednalo by se o vytváření nové informace ve smyslu ust. § 2 odst. 4 InfZ. Lze pouze poskytnout dokument s tabulkou, který byl zpracován na základě jednoduše zjistitelných informací z informačního systému ETŘ. Poskytnutá tabulka se vztahuje pouze k obvodnímu oddělení Hlučín územního odboru Opava krajského ředitelství a vyjadřuje poměr mezi přestupkem podle ust. § 125c odst. 1 písm. d) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu – požadované „odmítnutí vyšetření“ - a mezi přestupkem podle ust. § 125c odst. 1 písm. c) téhož zákona, k jehož naplnění (u alkoholu) však může dojít bez odborného lékařského vyšetření (při pozitivní dechové zkoušce přístrojem Dräger). Tabulka se nevztahuje na policisty SPJ, neboť ti při zjištění přestupku tento předávají místně příslušnému obvodnímu oddělení.
Ad. 5
K Vašemu dotazu zda „Existuje vnitřní metodika či pokyn, který upravuje postup policisty, kdy řidič váhá s podrobením se lékařskému vyšetření?“ uvádíme, že žádná taková vnitřní metodika či pokyn neexistuje.
K dotazu „Je policistům v rámci školení výslovně zakázáno sdělovat řidičům subjektivní prognózy ohledně vlivu jejich minulosti ne na výši trestu za účelem urychlení zákroku či dosažení odmítnutí vyšetření?, pak uvádíme, že pro povinný subjekt se jedná o nezaznamenanou informaci ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ.