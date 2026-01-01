Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k signalizačnímu zařízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí informací týkajících se dopravního opatření - světelného signalizačního zařízení na ulici Datyňská ve Vratimově, konkrétně v úseku u základní školy.
Konkrétně žádám o informace:
* jaký je výsledek dosavadních jednání a posouzení ve věci umístění semaforu v uvedené lokalitě,
* jaké stanovisko k této problematice Policie České republiky zaujala,
* zda byla vydána oficiální vyjádření, doporučení nebo rozhodnutí v této věci.
Důvodem podání žádosti je skutečnost, že dostupné informace k této záležitosti jsou nejednotné a rozporuplné, a proto žádám o sdělení oficiálního stanoviska.
…“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a sděluje, že podle ust. § 3 odst. 3 lze poskytovat pouze informace, které existují a jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči. Současně platí, že podle ust. § 2 odst. 4 InfZ není povinný subjekt povinen vytvářet nové informace, které v době podání žádosti neexistují nebo nejsou zaznamenány.
S ohledem na výše uvedené Vám v rozsahu zaznamenaných informací ke všem bodům žádosti souhrnně sdělujeme následující.
Z vyjádření dopravního inspektorátu Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava, do jehož působnosti daná problematika spadá, vyplývá, že povinný subjekt nedisponuje žádnou zaznamenanou informací týkající se umístění světelného signalizačního zařízení u základní školy na ulici Datyňská ve Vratimově. Policisté tohoto organizačního článku se neúčastnili žádného jednání v uvedené věci, nebyli k takovému jednání přizváni a nevydali žádné stanovisko, vyjádření, ani doporučení.
Pro povinný subjekt se tak jedná o neexistující informace, proto takové ani nelze poskytnout ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ.