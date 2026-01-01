Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k provozu podatelny
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí aktuální informace ohledně vašich úředních hodin a provozu podatelny v období od 1. 7.2026 do 31. 8. 2026.
Konkrétně žádám o vyjádření k následujícím bodům:
Bude v uvedeném období provoz podatelny a úředních hodin probíhat v režimu standardním, nebo plánujete zavedení specifického prázdninového provozu (omezení otevírací doby, úředních dnů apod.)?
Pokud dochází k omezení provozu, žádám o zaslání oficiálního harmonogramu úředních hodin platného pro toto období.
Tuto žádost podávám za účelem zajištění řádné informovanosti o dostupnosti vašich služeb pro veřejnost. …“
Odpověď:
Povinný subjekt na základě posouzení Vaší žádosti dle InfZ sděluje, že v rámci krajského ředitelství bude v období od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026 probíhat standardní režim provozu podatelny a úředních hodin, není plánováno „zavedení specifického prázdninového provozu (omezení otevírací doby, úředních dnů apod.)“.