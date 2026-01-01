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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k provozu podatelny

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„… v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí aktuální informace ohledně vašich úředních hodin a provozu podatelny v období od 1. 7.2026 do 31. 8. 2026.

Konkrétně žádám o vyjádření k následujícím bodům:

Bude v uvedeném období provoz podatelny a úředních hodin probíhat v režimu standardním, nebo plánujete zavedení specifického prázdninového provozu (omezení otevírací doby, úředních dnů apod.)?

Pokud dochází k omezení provozu, žádám o zaslání oficiálního harmonogramu úředních hodin platného pro toto období.

Tuto žádost podávám za účelem zajištění řádné informovanosti o dostupnosti vašich služeb pro veřejnost. …“

Odpověď:

Povinný subjekt na základě posouzení Vaší žádosti dle InfZ sděluje, že v rámci krajského ředitelství bude v období od 1. 7. 2026 do 31. 8. 2026 probíhat standardní režim provozu podatelny a úředních hodin, není plánováno „zavedení specifického prázdninového provozu (omezení otevírací doby, úředních dnů apod.)“.

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