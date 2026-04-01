Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k provedenému úkonu
Zveřejnění podle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„…
Tímto žadatel prostřednictvím svého právního zástupce podává dle ust. § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „ZoP“) tuto žádost o poskytnutí informací, které se týkají služebnímu úkonu příslušníků Policie České republiky provedenému dne 1.4.2026 v místě bydliště žadatele, přičemž tuto žádost blíže specifikuje žadatel následovně.
I.
Tato písemná žádost se týká základních evidenčních a metadatových informací vztahujících se ke služebnímu úkonu příslušníků Policie České republiky provedenému dne 1.4.2026 v době přibližně od 10:30 hod. do 10:38 hod., při němž byli na adrese místa bydliště žadatele přítomni policisté s identifikačními čísly … a … jedoucí motorovým vozidlem registrační značky …, vozidlo Škoda Scala, s dalším označením … .
Na základě shora uvedeného tímto žadatel žádá o poskytnutí následujících informací:
1) pod jakým číslem jednacím, spisovou značkou, evidenčním číslem události, číslem výjezdu, číslem hlídky nebo jiným evidenčním identifikátorem je daná věc vedena,
2) zda byl o úkonu pořízen úřední záznam, záznam o výjezdu, operační záznam nebo jiný evidenční záznam, a pokud ano, jak je tento záznam evidenčně označen,
3) zda existuje palubní kamerový záznam, záznam z osobní kamery policisty nebo jiný audiovizuální záznam, a pokud ano, pod jakým evidenčním označením je veden.
Dále žadatel žádá o poskytnutí kopie úředního záznamu, záznamu o výjezdu, operačního záznamu nebo jiného evidenčního záznamu, pokud byl v souvislosti s uvedeným úkonem pořízen. Pokud nelze některý z těchto dokumentů poskytnout v plném rozsahu, žadatel žádá o jeho částečné poskytnutí po anonymizaci nebo po vyloučení jiných chráněných údajů.
Dále žadatel žádá poskytnutí palubního kamerového záznamu, záznamu z osobní kamery policisty nebo jiného audiovizuálního záznamu, pokud byl v souvislosti s uvedeným úkonem pořízen. Pokud nelze některý z těchto záznamů poskytnout v plném rozsahu, žádá žadatel o jeho částečné poskytnutí po anonymizaci, technické úpravě nebo jiném vyloučení chráněných údajů.
II.
Žadatel tímto žádá o poskytnutí informací a podkladů do datové schránky svého právního zástupce..“
Odpověď:
Ačkoliv je Vaše žádost adresována obvodnímu oddělení Brušperk územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství (dále jen „OOP Brušperk“), žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ. V této souvislosti uvádíme, že v režimu tohoto zákona jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinný subjekt není povinen ve smyslu ust. § 2 odst. 4 InfZ vytvářet mimo jiné nové informace, do té doby nezaznamenané.
K bodům 1. a 2. žádosti
V rozsahu zaznamenaných informací Vám sdělujeme, že předmětná věc je evidována pod č. j. … . V souvislosti s Vámi popsanou událostí byl policistou OOP Brušperk pořízen dokument ze dne 1. 4. 2026 č. j. … označený jako „Úřední záznam O provedeném šetření“. Ve vztahu k Vašemu požadavku, který se vztahujete k úkonu Policie ČR provedenému na adrese místa bydliště, povinný subjekt nedisponuje jiným, než uvedeným dokumentem.
Výše uvedený dokument Vám poskytujeme ve Vámi požadované anonymizované podobě.
Důvodem anonymizace je ochrana osobních údajů, projevů osobní povahy a ochrany osobnosti a soukromí fyzických osob vyplývající z ust. § 8a odst. 1 InfZ. Toto ustanovení stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Dokument obsahuje osobní údaje a projevy osobní povahy (zejména výpovědi osob podávajících vysvětlení), jejichž poskytnutím by povinný subjekt postupoval v rozporu s čl. 6 GDPR, který stanoví právní tituly ke zpracování osobních údajů způsobem, aby byla naplněna zásada zákonnosti vyjádřená v čl. 5 odst. 1 písm. a) GDPR. V daném případě se pak osobní údaje prolínají rovněž s dalšími údaji, jejichž poskytnutím by mohla být porušena ochrana osobnosti a soukromí dotčených osob, kdy i tyto instituty požívají právní ochrany, která pak vychází zejména z ust. § 81 odst. 1 občanského zákoníku, dle kterého je chráněna osobnost člověka včetně všech jeho přirozených práv. Ust. § 86 občanského zákoníku pak stanoví, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod. Pro povinný subjekt žádný takový zákonný důvod z titulu podané žádosti o informace podle InfZ nevyplývá. Z tohoto důvodu byla provedena anonymizace jako prostředek ochrany těchto práv.
Při anonymizaci dokumentu bylo přihlédnuto k tomu, že v tomto jsou uvedeny některé skutečnosti, které jsou Vám jakožto žadateli známy, neboť v něm vystupujete jako osoba podávající vysvětlení. Povinný subjekt tak neanonymizoval Vaše osobní údaje či projev osobní povahy, tzn. ani osobní údaje k osobě, kterou sám ve svém vysvětlení zmiňujete.
Současně byla provedena nezbytná anonymizace volacího znaku policejní hlídky. Tento údaj je identifikačním prvkem neveřejné komunikace a má taktický význam při plnění úkolů podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Poskytnutím tohoto údaje by mohlo dojít k ohrožení této činnosti policie, proto jeho zpřístupnění bylo omezeno v souladu s ust. § 11 odst. 1 písm. a) InfZ.
K bodu 3. žádosti
Z vyjádření policejního orgánu OOP Brušperk vyplývá, že v rámci předmětného úkonu nebyl pořízen žádný obrazový ani zvukový záznam. Úkon nebyl dokumentován ani osobní kamerou policisty, ani palubní kamerou služebního vozidla. Požadovaná informace tedy neexistuje a z tohoto důvodu ji nelze v souladu s ust. § 3 odst. 3 InfZ poskytnout.