Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Dotaz k protiprávnímu jednání na konkrétní adrese
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
ŽÁDOST:
Žadatel se domáhal poskytnutí informací ve věci evidovaného protiprávního jednání za požadované časové období, přičemž místem spáchání byla místní obecní komunikace před soukromím pozemkem, včetně soukromého pozemku.
ODPOVĚĎ:
Policie České republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. žádost posoudila a k požadovaným informacím sdělila pouze informace týkající se místní obecní komunikace. S ohledem na práva třetích osob byla informace k soukromému pozemku odmítnuta vydáním rozhodnutí dle zákona č. 106/1999 Sb.
por. Bc. Pavla Mašínová, 14. 10. 2025