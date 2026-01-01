Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k projektové dokumentaci

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

Žádost o informace

podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Stanovisko včetně Projektové dokumentace pro povolení stavby Revitalizace náměstí TGM, Třinec – vodní prvek (stavebník statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, které zastupuje DELTA Třinec s. r. o.) v elektronické podobě.“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a jako částečnou odpověď Vám poskytujeme dokument dopravního inspektorátu Frýdek-Místek územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství (dále jen „DI Frýdek-Místek“) ze dne …, evidovaný pod č. j. …, označený jako „Žádost o stanovisko DI Policie ČR pro povolení stavby akce „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TGM, TŘINEC – VODNÍ PRVEK“ v obci Třinec - vyjádření“ (dále jen „dokument DI Frýdek-Místek - vyjádření“). Tento dokument je Vámi požadovaným stanoviskem k požadované projektové dokumentaci.

Dokument DI Frýdek-Místek - vyjádření Vám dle ust. § 12 InfZ poskytujeme v neanonymizované podobě, neboť neobsahuje žádné informace, které by měly být dle tohoto ustanovení InfZ vyloučeny.

Požadovaná projektová dokumentace ke stavbě „Revitalizace náměstí TGM, Třinec – vodní prvek“ Vám nebude poskytnuta. Tato projektová dokumentace obsahuje několik dokumentů v elektronické podobě, jež byly krajskému ředitelství předloženy soukromým subjektem – společností DELTA Třinec, s.r.o. spolu se žádostí o stanovisko k této stavbě. Neposkytnutí projektové dokumentace je předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 