Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k projektové dokumentaci
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádost o informace
podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Stanovisko včetně Projektové dokumentace pro povolení stavby Revitalizace náměstí TGM, Třinec – vodní prvek (stavebník statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, které zastupuje DELTA Třinec s. r. o.) v elektronické podobě.“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a jako částečnou odpověď Vám poskytujeme dokument dopravního inspektorátu Frýdek-Místek územního odboru Frýdek-Místek krajského ředitelství (dále jen „DI Frýdek-Místek“) ze dne …, evidovaný pod č. j. …, označený jako „Žádost o stanovisko DI Policie ČR pro povolení stavby akce „REVITALIZACE NÁMĚSTÍ TGM, TŘINEC – VODNÍ PRVEK“ v obci Třinec - vyjádření“ (dále jen „dokument DI Frýdek-Místek - vyjádření“). Tento dokument je Vámi požadovaným stanoviskem k požadované projektové dokumentaci.
Dokument DI Frýdek-Místek - vyjádření Vám dle ust. § 12 InfZ poskytujeme v neanonymizované podobě, neboť neobsahuje žádné informace, které by měly být dle tohoto ustanovení InfZ vyloučeny.
Požadovaná projektová dokumentace ke stavbě „Revitalizace náměstí TGM, Třinec – vodní prvek“ Vám nebude poskytnuta. Tato projektová dokumentace obsahuje několik dokumentů v elektronické podobě, jež byly krajskému ředitelství předloženy soukromým subjektem – společností DELTA Třinec, s.r.o. spolu se žádostí o stanovisko k této stavbě. Neposkytnutí projektové dokumentace je předmětem souběžně zaslaného rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti.