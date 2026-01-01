Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k příkazu na místě
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„…
Žádost podávám dle zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen „InfZ)
Podle InfZ žádám o poskytnutí bloku od příkazu na místě č. j. … .
...“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili podle InfZ, a jako odpověď Vám poskytujeme příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou č. …, série VA/2025, vydaný dne 12. 12. 2025, evidovaný ve spise č. j. … u oddělení silničního dohledu odboru služby dopravní policie krajského ředitelství.
Dokument Vám poskytujeme v anonymizované podobě s ohledem na ochranu osobních údajů, které obsahuje. Povinný subjekt uvádí, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není nutné vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.
Informace týkající se osobních údajů lze podle ust. § 8a odst. 1 InfZ poskytnou pouze v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Osobním údajem je tedy jakákoli informace umožňující identifikaci konkrétní osoby. Prostředkem ochrany osobních údajů je v daném případě jejich anonymizace. V poskytnutém dokumentu tak byly anonymizovány osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, číslo dokladu, registrační značka vozidla a podpis přestupce.
Anonymizace byla provedena z důvodu, že se věc netýká přímo Vaší osoby a z Vaší žádosti ani nevyplývá, že byste zastupoval třetí osobu, jejíž osobní údaje jsou anonymizovány. K žádosti nebyla přiložena plná moc udělená touto osobou. Povinný subjekt současně nedisponuje souhlasem dotčené osoby s poskytnutím jejích osobních údajů. Povinný subjekt proto přistoupil k nezbytné anonymizaci ve smyslu ust. 8a odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 15 odst. 3 InfZ.