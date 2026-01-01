Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k příkazovým blokům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

s odkazem na zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o poskytnutí rozhodnutí (příkazových bloků) ve věci

…“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a jako odpověď na ni Vám poskytujeme kopie požadovaných dokumentů, a to:

- příkazový blok na pokutu na místě zaplacenou č. …,

- příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou č. …,

- příkazový blok na pokutu na místě nezaplacenou č. … .

Jelikož se jedná o dokumenty vydané na Vaši osobu a obsahující pouze Vaše osobní údaje, poskytujeme tyto v neanonymizované podobě.

K příkazovému bloku č. … je nutno uvést, že je špatně čitelný. Dle vyjádření dopravního inspektorátu Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava byl díl A předmětného nezaplaceného bloku již odeslán Celnímu úřadu v Ostravě.

