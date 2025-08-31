Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k prevenci viktimizace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí následujících informací:
„…
Byl příslušník Obvodního oddělení PČR Frýdek-Místek, který se dne 31.8.2025 podílel na zásahu v případě …, proškolen v problematice traumainformovaného přístupu a prevence viktimizace obětí?
Dále, v souvislosti s výrokem příslušníka "...asi děláte něco, k čemu jdete k tomu naproti..." zaznamenaným během zásahu, žádám o informaci:
Zda se jednalo o osobní názor příslušníka, nebo zda tento závěr vyplynul z oficiálního postupu a šetření na místě činu dle vnitřních metodik PČR.
…“
Odpověď:
Nejprve uvádíme, že policista, který komunikuje s osobou ve Vámi uváděném videu, je služebně zařazen …, nikoliv u obvodního oddělení Frýdek-Místek, jak uvádíte.
Z vyjádření organizačního článku … pak vyplývá, že tento konkrétní policista absolvoval v rámci informačního systému E-POLIS on-line kurz „Oběti trestného činu“. Tento kurz se věnuje porozumění potřebám obětí, prevenci sekundární viktimizace a zlepšení komunikačních dovedností příslušníků. Jiný speciální kurz na dané téma tento policista neabsolvoval.
K dotazu, zda se v případě Vámi uváděné citace jednalo o osobní názor daného policisty, nebo zda se jednalo o postup dle vnitřních metodik, uvádíme, že se jedná o nezaznamenanou informaci. V případě této události nebyl založen žádný spis, v rámci kterého by věc byla zadokumentována, neboť událost byla vyřešena na místě bez dalšího opatření ze strany policie. K tomuto je nutno uvést, že povinný subjekt poskytne informace, jen pokud existují a jsou dostupné. Dle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné dotazů na názory či vytváření nových informací.