Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k přestupkům
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„Dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí informace:
1. kolik za uplynulých 20 let, tj. od roku 2006 po dnešní den, bylo řešeno Vašim útvarem policie oznámení/podnětu k zákazu zastavení, stání, po případě jiný podobný delikt jako např. stání v křižovatce vozidel na ulici … v Havířově … po celé její délce. Ke každému případu uveďte číslo jednací, datum zjištění, datum vyřešení a jak byl daný skutek uzavřen (napomenutí, domluva, bloková pokuta, oznámení správnímu orgánu).
2. kolik za uplynulých 20 let, tj. od roku 2006 po dnešní den, bylo řešeno Vašim útvarem policie oznámení o přestupku proti veřejnému pořádku ~ zábor veřejného prostranství - na ulici … v Havířově … po celé její délce. Ke každému případu uveďte číslo jednací, datum zjištění, datum vyřešení a jak byl daný skutek uzavřen (napomenutí, domluva, bloková pokuta, oznámení správnímu orgánu).
…“
Odpověď:
Přestože je Vaše žádost adresována na obvodní oddělení Havířov 1 územního odboru Karviná krajského ředitelství, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a uvádí, že poskytování informací je podmíněno skutečností, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Dle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné vytváření nových informací. Povinný subjekt tak podle InfZ poskytne informace, pouze pokud existují a jsou dostupné.
S ohledem na výše uvedené Vám k oběma bodům žádosti souhrnně sdělujeme následující.
Ačkoliv požadujete informace za období od roku 2006, v informačních systémech Policie ČR lze dohledat informace pouze od 1. 1. 2008. Požadované informace za roky 2006 a 2007 nemá povinný subjekt k dispozici, neboť v dostupných informačních systémech Policie ČR nejsou údaje za toto období evidovány.
Z dostupných informačních systémů Policie ČR dle odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství bylo zjištěno, že za období od 1. 1. 2008 do dne podání Vaší žádosti tj. 27. 7. 2026 není ve Vámi vymezeném úseku na ulici … v Havířově … evidován žádný případ týkající se Vámi uvedených přestupků porušení pravidel zákazu zastavení nebo stání, stání v křižovatce, ani přestupku spočívajícího v záboru veřejného prostranství.
Vzhledem k tomu, že nebyl zjištěn žádný evidovaný přestupek odpovídající parametrům žádosti, neexistují ani požadované údaje o číslech jednacích, datech zjištění, datech vyřízení či způsobech ukončení jednotlivých věcí.
Nad rámec uvedeného povinný subjekt současně uvádí, že případná oznámení mohla být učiněna u Městské policie Havířov, která je však samostatným povinným subjektem.