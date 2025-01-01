Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k přestupku
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
žádám povinný subjekt Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje o zaslání informace ve světle zákona o svobodném přístupu k informacím InfZ.
Zaslání úředního záznamu a foto ze spisu … .
…“
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a jako odpověď na ni Vám poskytujeme požadované dokumenty evidované u … krajského ředitelství ve spise č. j. … . Jedná se o záznam o přestupku, který obsahuje požadované fotografie, a požadovaný úřední záznam ze dne … č. j. … .
Dokumenty poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, a to s ohledem na ochranu osobních údajů. Povinný subjekt podotýká, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.
Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Prostředkem ochrany osobních údajů je právě anonymizace.
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen „prosté“ identifikační údaje např. jméno, příjmení, datum narození, či registrační značku vozidla, ale rovněž informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém slova smyslu a dále také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá.
Anonymizace byla provedena z důvodu, že se věc netýká přímo Vaší osoby a z žádosti ani nevyplývá, že byste zastupovala třetí osobu, jejíž údaje jsou anonymizovány. K žádosti nebyla přiložena žádná plná moc, kterou by Vám třetí osoba udělila. Zároveň povinný subjekt nedisponuje souhlasem dotčené osoby (jejíž osobní údaje jsou anonymizovány) s poskytnutím těchto údajů. Povinný subjekt tak musel přistoupit k minimální, avšak nezbytné anonymizaci ve smyslu ust. 8a odst. 1 InfZ ve spojení s ust. § 15 odst. 3 InfZ.