Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k přestupkovému spisu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„v souladu se zákonaem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí následujících informací týkajících se postupu Policie ČR při šetření případu napadení psem, ke kterému došlo dne … v Havířově-Životicích (případ řešený Policií ČR a následně postoupený Magistrátu města Havířov):
1. Podle jakého právního režimu byla věc od počátku šetřena (zda podle zákona o odpovědnosti za přestupky, nebo podle trestního řádu).
2. Zda Policie ČR v průběhu šetření zvažovala možnost překvalifikace věci z přestupku na podezření ze spáchání trestného činu, a pokud ano:
- kdy,
- na základě jakých skutečností,
- s jakým výsledkem.
3. Podle jakého konkrétního ustanovení právního předpisu byla věc předána Magistrátu města Havířov (paragraf, odstavec).
4. Zda měla Policie ČR v průběhu vyšetřování k dispozici lékařskou dokumentaci poškozeného ze dne … popisující rozsah zranění a pracovní neschopnost, a pokud ano:
- kdy byla tato dokumentace policii doručena,
- zda byla založena do spisového materiálu.
5. Zda Policie ČR vyhodnocovala délku pracovní neschopnosti poškozeného ve vztahu k možné trestněprávní odpovědnosti.
6. Kolik úředních záznamů o podání vysvětlení bylo v dané věci sepsáno (v případě potřeby s anonymizací či v krajním případě zcela bez uvedení obsahu výpovědí).
7. Zda byly všechny tyto úřední záznamy založeny do spisové dokumentace.
8. Zda Policie ČR v této věci pořídila protokoly o výslechu svědků, a pokud ano, kolik.
9. Zda bylo v této věci v kontextu s dřívějšími případy, nikoli přímo při skutku ze dne …, provedeno podání vysvětlení nebo výslech svědka telefonicky, a pokud ano:
- v kolika případech,
- zda byl o takovém úkonu sepsán úřední záznam,
- podle jakého ustanovení právního předpisu byl tento postup zvolen.
10. Zda Policie ČR eviduje související případ napadení stejným psem z roku 2017, a pokud ano:
- pod jakým evidenčním číslem byl veden,
- jakým způsobem byl ukončen.
11. Zda byla v tomto případě uložena sankce, a pokud ano:
- jaká,
- kým.
12. Zda byl tento spis skartován, a pokud ano:
- kdy,
- podle jakého skartačního znaku a skartační lhůty.
13. Zda má Policie ČR vnitřní metodiku nebo pokyn pro postup v případech opakovaného napadení osob nebo zvířat psem, a pokud ano:
- zda byl tento postup v dané věci aplikován.
14. Zda Policie ČR při šetření tohoto případu identifikovala jakékoliv procesní či formální nedostatky ve vlastním postupu, a pokud ano, jakým způsobem byly řešeny.
Žádáme o poskytnutí výše uvedených informací ve lhůtě stanovené zákonem. Nežádáme o poskytnutí spisového materiálu.“
Odpověď:
Po posouzení žádosti podle InfZ přistoupil povinný subjekt k prodloužení lhůty pro poskytnutí informace v souladu s ust. § 14 odst. 6 písm. c) InfZ, neboť zpracování a poskytnutí informací vyžadovalo konzultaci s více složkami povinného subjektu. O tomto jste již byli informováni v dokumentu ze dne 4. 2. 2026, č. j. … .
Dále je nutno uvést, že povinný subjekt poskytne informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ, v rámci kterého se vychází pouze ze zaznamenaných informací. Povinný subjekt není proto povinen ve smyslu ust. § 2 odst. 4 InfZ vytvářet podle obsahu žádosti nové názory či informace, do té doby nezaznamenané.
V rozsahu zaznamenaných informací pak k jednotlivým bodům žádosti uvádíme následující.
Ad. 1 a 2
Šetření ve věci bylo od počátku vedeno podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o odpovědnosti za přestupky“), za současné aplikace některých ustanovení zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, v souvislosti s objasňováním skutečností důležitých pro odhalení a šetření přestupku.
Povinný subjekt nedisponuje zaznamenanou informací o Vámi uvedené překvalifikaci „věci z přestupku na podezření ze spáchání trestného činu““. Vzhledem k tomu nelze ani odpovědět na doplňující dotazy s tímto související.
Ad. 3
V dané věci byl Magistrátu města Havířova oznámen přestupek dle ust. § 74 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky.
Ad. 4
Povinný subjekt nedisponuje zaznamenanou informací, že by k ošetření poškozeného došlo dne … .
Dle vyjádření kanceláře ředitele ÚO Karviná měl policejní orgán k dispozici lékařskou zprávu poškozeného ze dne … popisující rozsah jeho zranění ze dne … . Tato zpráva byla zaevidována do spisu dne … . Rovněž měl k dispozici i dokument - potvrzení o dočasné neschopnosti, jenž byl zaevidován ve spisu dne … .
Ad. 5
Z vyjádření kanceláře ředitele ÚO Karviná vyplývá, že ano.
Ad. 6 a 7
Dle vyjádření kanceláře ředitele ÚO Karviná bylo v dané věci zpracováno 10 úředních záznamů o podání vysvětlení a tyto byly „založeny do spisové dokumentace“.
Ad. 8
Ne, neboť policejní orgán nevedl řízení, jednalo se o předprocesní šetření dle ust. § 74 zákona o odpovědnosti za přestupky.
Ad. 9
Z vyjádření kanceláře ředitele ÚO Karviná vyplývá, že v rámci šetření této věci byl ve čtyřech případech sepsán úřední záznam o podání vysvětlení podle ust. § 61 odst. 1 zákona č. 273/2008 Sb. o Policii České republiky, které bylo provedeno telefonicky.
Ad. 10
Z dostupných evidencí bylo zjištěno, že krajské ředitelství eviduje „související případ napadení stejným psem z roku 2017“. Věc byla vedena pod č. j. … a ukončena byla dne 17. 8. 2017 oznámením přestupku dle ust. § 74 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky.
Ad. 11
Pro povinný subjekt se jedná o nezaznamenanou informaci.
Ad. 12
Spis se skartačním znakem „S“ (skartace) a pětiletou skartační lhůtou byl skartován dne 28. 7. 2023.
Ad. 13
Z vyjádření odboru služby pořádkové policie krajského ředitelství vyplývá, že Policie ČR nemá vnitřní metodiku nebo pokyn pro postup v případech opakovaného napadení osob nebo zvířat psem.
Ad. 14
Z vyjádření odboru vnitřní kontroly krajského ředitelství vyplývá, že „nebyly provedenou kontrolou zjištěny žádné procesní nedostatky, jelikož se u prošetřovaného podezření z přestupku žádné řízení u Policie ČR nevedlo.“