Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k předsudečnému násilí
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
přílohou zasílám žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou si dovoluji požádat o poskytnutí informací vztahujících se k incidentům předsudečného násilí.“
Znění přílohy KŘP_Moravskoslezský_2014.pdf
„…
Již jednou jsme s Vámi ohledně tohoto incidentu byli v kontaktu, ovšem z důvodu neukončeného přípravného řízení nám nebyly poskytnuty všechny podstatné informace. Proto bych Vás nyní ráda požádala o doplnění. Konkrétně se jedná o:
● Incident, který se odehrál 13. 12. 2014 v Havířově. Muž romské národnosti se vracel v noci se svojí přítelkyní na hotel, když po nich skupina útočníků začala křičet, že jsou “černé opice”. Ženě se povedlo utéct, zatímco muž se snažil před útočníky schovat na zahradě cizího domu. Tam ho ale našli a do krve zbili. O případu blíže informuje následující článek:
https://karvinsky.denik.cz/zlociny-a-soudy/napadeneho-roma-zachranila-rodina-soudce-20141215.html
S ohledem na to si Vás dovoluji požádat o následující informace:
1. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovali pachatelé (jejich počet, pohlaví, věk, státní příslušnost) potažmo dalšími charakteristikami nepodléhající ochraně osobních údajů?
2. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku (ve všech fázích trestního řízení) a došlo-li k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu z jakých důvodů?
3. Byla-li prověřována předsudečná pohnutka, na základě jakých informací byla prověřována? Uveďte prosím jeho doslovné znění, pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev.
4. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
5. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.
6. Současně žádám o zaslání anonymizovaného návrhu na podání obžaloby
…“
Znění přílohy KŘP_Moravskoslezsky_2019.pdf
„…
K tomuto incidentu jste nám již jednou informace poskytli, za což Vám velmi děkuji. Ovšem z důvodu neukončeného trestního řízení nám nebyly poskytnuty všechny podstatné informace. Proto bych Vás nyní ráda požádala o doplnění. Konkrétně se jedná o incident vedený pod č. j.: … .
1. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci:
a) Prověřování
b) po ZÚTR
c) v rámci NPO
d) a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.
2. Byla-li prověřována nenávistná pohnutka, na základě jakých informací byla prověřována? Uveďte prosím jeho doslovné znění, pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev.
3. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
4. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a pod jakou spisovou značkou může být případ identifikován státním zastupitelstvím.
V rámci monitoringu a analýzy předsudečných incidentů, je pro nás zásadní, mít o incidentech potřebné informace, jelikož je dále statisticky zpracováváme a analyzujeme do výročních a kvartálních zpráv. Tyto zprávy mapují trendy v předsudečném násilí, čímž nám pomáhají lépe edukovat širší společnost i odborníky. Na základě toho dokážeme lépe zacílit pomoc napadeným.
Vámi poskytnuté informace budou v anonymizované podobě využity k vypracování výroční zprávy o stavu předsudečného násilí v ČR a monitorovací zprávy pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve uvádíme, že povinný subjekt poskytne informace, pokud existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinný subjekt podle ust. § 2 odst. 4 InfZ nemá povinnost vytvářet nové informace.
V rozsahu zaznamenaných informací pak k jednotlivým událostem uvádíme následující.
K č. j. …
Ad. 1
Pachatelů bylo celkem 7, muži ve věku 21 - 23 let, státní příslušnosti České republiky.
Ad. 2
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu pro přečin ublížení na zdraví podle ust. § 146 odst. 1, odst. 2 písm. e) trestního zákoníku a přečin výtržnictví podle ust. § 358 odst. 1 trestního zákoníku, spáchaných formou spolupachatelství dle ust. § 23 trestního zákoníku. Právní kvalifikace v rámci vyšetřování (při podání NPO) vyplývá z přiloženého dokumentu, kdy u 3 obviněných byla odlišná než u zbývajících 4 obviněných.
Ad. 3
Pohnutka pachatelů nebyla zjištěna. Doslovné znění projevu pachatelů vyplývá z přiloženého dokumentu.
Ad. 4, 5, 6
Trestní řízení bylo ze strany policejního orgánu ukončeno dne … předložením návrhu na podání obžaloby dle ust. § 166 odst. 3 trestního řádu, Okresnímu státnímu zastupitelství v Karviné, sp. zn. … .
V příloze Vám pak poskytujeme požadovaný anonymizovaný dokument - návrh na podání obžaloby. Anonymizace dokumentu byla provedena s ohledem na zákonnou výluku uvedenou v ust. § 8a odst. 1 InfZ. Toto ustanovení stanoví, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a ust. § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“). Poskytnutý dokument obsahuje množství osobních údajů a také informace, jejichž poskytnutí by mohlo zasáhnout do soukromí fyzických osob.
Ochrana osobnosti člověka, včetně ochrany soukromí je pak zakotvena především v občanském zákoníku. Podle ust. § 81 odst. 2 ochrany požívají ochrany mimo jiné jeho vážnost, čest, soukromí a jeho projevy osobní povahy. Problematiku soukromí osoby rovněž upravuje ust. § 86 občanského zákoníku, kde je zejména stanoveno, že nikdo nesmí zasáhnout do soukromí jiného, nemá-li k tomu zákonný důvod.
Prostředkem ochrany osobních údajů, projevů osobní povahy a soukromí jakožto součásti ochrany osobnosti je právě Vámi požadovaná anonymizace.
K výše uvedenému je nutno uvést, že při posouzení rozsahu poskytnutých informací bylo přihlédnuto ke konkrétnímu žadateli a předmětu Vaší činnosti (nezisková organizace komplexně a dlouhodobě se zabývající tématem předsudečného násilí).
K č. j. …:
Ad. 1a-d)
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu pro přečin projev sympatií k hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka podle ust. § 404 trestního zákoníku a přečin výtržnictví podle ust. § 358 odst. 1 trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace skutku došlo v rámci zahájení trestního stíhání dle ust. § 160 odst. 1 trestního řízení, v rámci kterého byla právní kvalifikace rozšířena o přečin nebezpečného vyhrožování podle ust. § 353 odst. 1 trestního zákoníku. Povinný subjekt nedisponuje zaznamenanou informací, z jakých důvodů byla právní kvalifikace rozšířena. V rámci návrhu na podání obžaloby byla právní kvalifikace stejná jako v rámci zahájení trestního stíhání, tedy pro spáchání tří výše uvedených přečinů.
Ad. 2
V řízení byla prověřována možnost jednání z nenávistné pohnutky a to pro výroky "…".
Ad. 3, 4
Trestní řízení bylo ze strany policejního orgánu ukončeno dne … předložením návrhu na podání obžaloby dle ust. § 166 odst. 3 trestního řádu, Okresnímu státnímu zastupitelství v Bruntále, sp. zn. … .