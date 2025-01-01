Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k právní kvalifikaci a fázi trestního řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
s odkazem na zák. 106/1999 Sb. vás žádám o poskytnutí následujících informací:
- jaká právní kvalifikace je uvedena v usnesení o zahájení úkonů trestního řízení
- v jaké fázi je aktuálně shora uvedené řízení. Stačí nám informace, že se věc prověřuje, či že se věc vyšetřuje, či že ve věci byl podán návrh na potrestání, nebo obžaloba
- pokud je ve věci formálně zahájené trestní řízení proti konkrétní fyzické, či právnické osobě, prosíme o poskytnutí informace spočívající v právní kvalifikaci trestného činu, pro který byla daná fyzická, či právnická osoba obviněna a datum obviněné dané fyzické, či právnické osoby.
…“
Odpověď:
Přestože je Vaše žádost adresována 6. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „6. OOK MŘP Ostrava“) ke spisu č. j. …, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili dle ust. § 12 InfZ a sdělujeme souhrnně ke všem bodům žádosti následující.
Dle vyjádření policejního orgánu 6. OOK MŘP Ostrava byly ve Vámi uvedeném trestním řízení č. j. … zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu šíření poplašné zprávy dle ustanovení § 357 odst. 1 a 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku. Ve věci tohoto trestního řízení byl dozorujícím státním zástupcem podán návrh na potrestání.