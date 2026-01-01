Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k požáru
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Na základě zákona č. 106 / 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje o informace, které mi zašlete do datové schránky.
Žádám tímto Policii České republiky o poskytnutí informací týkajících se požáru na lokalitě halda Heřmanice, Ostrava – Nad Stavy 700 (Hrušov), ke kterému došlo dne 14. 3. 2026.
Informace č. 1:
Pod jakou spisovou značkou je vedeno vyšetřování uvedené události.
Informace č. 2:
Který konkrétní oddělení Policie ČR tuto věc vyšetřuje včetně uvedení jména vyšetřovatele.
Informace č. 3:
Jaké je dosavadní vyšetřovací hodnocení příčiny požáru, zejména zda se jedná o úmyslně založený požár, nebo o samovolné prohořívání haldy.
Informaceč. 4:
Bylo při vyšetřování využito ověření pomocí dronové techniky, a pokud ano, jaké závěry z tohoto šetření vyplynuly.“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a nejprve je nutno uvést, že v režimu tohoto zákona jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinný subjekt není povinen ve smyslu ust. § 2 odst. 4 InfZ vytvářet mimo jiné nové informace, do té doby nezaznamenané.
S ohledem na výše uvedené Vám pak v rozsahu zaznamenaných informací ke všem bodům žádosti sdělujeme následující.
K bodu 1. a 2.
Ve věci je vedeno obvodním oddělením Slezská Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „OOP Slezská Ostrava“) šetření pod č. j. … . Zpracovatelem spisu je … .
K bodu 3.
Vzhledem k prováděnému šetření se jedná o dosud nezaznamenanou informaci.
K bodu 4.
Na místě události byl použit dron, a to Hasičským záchranným sborem ČR. Policejní orgán OOP Slezská Ostrava informacemi z použití dronu dosud nedisponuje.