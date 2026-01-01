Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k požáru haldy
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„… obracím se na Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), a to v souvislosti s úložným místem těžebního odpadu – odvalu Heřmanice (dále jen „odval Heřmanice“).
Dle článku zveřejněného na webových stánkách státního podniku DIAMO dne 20. 3. 2026 s názvem „Vyjádření k požáru na heřmanické haldě, vypukl dne 14. 3. 2026 na odvalu Heřmanice požár, při kterém došlo k zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky.
1) na jakém konkrétním místě na odvalu Heřmanice došlo k požáru, včetně uvedení souřadnic;
2) přesný čas, kdy k požáru došlo a jak dlouho požár trval, včetně informace, kdy jste byli o požáru vyrozuměni;
3) jakým způsobem jste byli informováni o požáru;
4) jaký byl rozsah požáru;
5) zda je známa příčina požáru a pokud ano, na základě jakých skutečností byl závěr o příčině požáru učiněn;
6) zda máte jakékoli informace o tom, zda bylo zahájeno řízení za účelem zjištění příčiny požáru, kdo případné řízení vede a informace o průběhu takového řízení.“
Odpověď:
Ačkoliv je Vaše žádost adresována obvodnímu oddělení Slezská Ostrava Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „OOP Slezská Ostrava“), žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a uvádíme, že v režimu tohoto zákona jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinný subjekt není povinen ve smyslu ust. § 2 odst. 4 InfZ vytvářet mimo jiné nové informace, které v době podání žádosti neexistují nebo nejsou zaznamenány.
S ohledem na výše uvedené Vám pak v rozsahu zaznamenaných informací sdělujeme následující.
Ad. 1, Ad. 2 v části „přesný čas, kdy k požáru došlo a jak dlouho požár trval“, Ad. 4, Ad. 5
Z vyjádření policejního orgánu OOP Slezská Ostrava, který ve věci provádí šetření, vyplynulo, že požadovanými informacemi dosud nedisponuje. Věc je předmětem šetření, které se nachází v počáteční fázi. Povinný subjekt v době vyřizování žádosti tedy neeviduje přesné místo požáru, a to ani v podobě geografických souřadnic, nemá k dispozici informace o přesném čase vzniku požáru ani o délce jeho trvání, neeviduje informace k rozsahu požáru, a nemá ani k dispozici závěry o příčině požáru.
Ve vztahu k těmto bodům žádosti se tak pro povinný subjekt jedná o nezaznamenané (neexistující) informace ve smyslu ust. § 3 odst. 3 InfZ.
Povinný subjekt současně uvádí, že i pokud by požadované informace existovaly a byly zaznamenány, není vyloučeno, že by Vám přesto nebylo možné takové informace v této fázi prováděného šetření poskytnout, a to zejména s ohledem na zákonnou výluku vyplývající z ust. § 11 odst. 6 písm. a) InfZ.
Povinný subjekt podle tohoto ustanovení „neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení nebo bezpečnostních sborů, která se týká předcházení, vyhledávání, odhalování nebo stíhání trestné činnosti nebo ochrany bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, pokud by její poskytnutí ohrozilo práva třetích osob anebo schopnost orgánů veřejné moci předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost, stíhat trestné činy nebo zajišťovat veřejný pořádek a bezpečnost České republiky,“.
V daném případě probíhá šetření události, jehož cílem je zjištění okolností vzniku požáru. Poskytnutí informací vztahujících se k přesnému místu vzniku požáru, času vzniku požáru, k jeho délce, jeho rozsahu či možné příčině by mohlo být způsobilé negativně ovlivnit průběh tohoto šetření a následného postupu, zejména by mohlo nepřiměřeně zasáhnout do činnosti policejního orgánu při odhalování možného trestného činu. Z tohoto důvodu by takové informace, pokud by jimi povinný subjekt disponoval, mohly být vyloučeny z poskytnutí podle ust. § 11 odst. 6 písm. a) InfZ.
Ad. 2 v části „včetně informace, kdy jste byli o požáru vyrozuměni;“ a Ad. 3
Policie ČR byla o požáru vyrozuměna dne 14. 3. 2026 v čase 18:30 hodin, a to na základě předchozího telefonického oznámení na linku tísňového volání 112 (jejíž obsluha spadá pod Hasičský záchranný sbor ČR).
Ad. 6
Ve věci je vedeno šetření policejním orgánem OOP Slezská Ostrava podle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky. Dosud nebyly zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu, tudíž není vedeno žádné formálně-procesní řízení.