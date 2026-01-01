Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k používání kamer
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se používání osobních kamer příslušníky Speciální pořádkové jednotky Frýdek-Místek Policie České republiky.
- Žádám o sdělení, zda příslušníci Speciální pořádkové jednotky Frýdek-Místek při výkonu služby standardně používají osobní kamerové systémy (tzv. bodycam) a jaký typ nebo model kamer je u tohoto útvaru používán.
- Žádám o sdělení, zda je u těchto služebních kamer evidována informace o čase zapnutí a vypnutí záznamu, případně o době, po kterou byla kamera během služebního zákroku neaktivní.
- Pokud jsou tyto údaje evidovány, žádám o sdělení, zda jsou součástí metadat kamerového záznamu nebo jiné systémové evidence (např. systému správy kamerových záznamů Policie ČR).
- Žádám o sdělení, zda existuje interní předpis, metodika nebo pokyn Policie ČR upravující používání osobních kamer příslušníky Speciální pořádkové jednotky Frýdek-Místek, zejména:
- povinnost mít kameru během služebního zákroku zapnutou,
- situace, ve kterých je možné kameru během zákroku vypnout,
- způsob evidence nebo odůvodnění vypnutí kamery během služebního zákroku.
- Pokud takový interní předpis nebo metodika existuje, žádám o jeho poskytnutí nebo alespoň o uvedení jeho názvu a označení.
- Žádám rovněž o sdělení, zda je v evidenci Policie ČR zaznamenáváno, pokud policista Speciální pořádkové jednotky Frýdek-Místek během služebního zákroku kameru vypne, a zda musí být takové vypnutí dodatečně odůvodněno v úředním záznamu nebo jiné služební dokumentaci.
- Dále žádám o sdělení, zda jsou u záznamů z osobních kamer příslušníků Speciální pořádkové jednotky Frýdek-Místek uchovávána technická metadata obsahující informaci o přesném čase zahájení a ukončení záznamu a případně o přerušeních záznamu, a po jakou dobu jsou tato metadata uchovávána.
- Žádám o sdělení, zda systém správy záznamů z osobních kamer Policie ČR vytváří auditní záznamy (tzv. auditní logy) o manipulaci se záznamy, zejména o:
- zapnutí a vypnutí kamery,
- zahájení a ukončení záznamu,
- přihlášení uživatele do systému správy kamerových záznamů,
- přehrání, exportu, kopírování nebo mazání kamerového záznamu.
- Pokud jsou takové auditní logy vedeny, žádám o sdělení:
- v jakém informačním systému Policie ČR jsou tyto auditní záznamy uchovávány,
- jaký útvar Policie ČR je správcem těchto auditních záznamů,
- jakým způsobem lze tyto auditní záznamy získat nebo o ně požádat podle zákona č. 106/1999 Sb.
- Žádám dále o sdělení, po jakou dobu jsou auditní logy systému správy kamerových záznamů uchovávány a zda existuje skartační nebo retenční lhůta pro tyto auditní záznamy.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a nejprve sdělujeme, že povinný subjekt poskytne pouze takové informace, které existují a jsou zaznamenané. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Povinný subjekt proto není povinen ve smyslu ust. § 2 odst. 4 InfZ vytvářet podle obsahu žádosti nové informace, do té doby nezaznamenané.
V rozsahu zaznamenaných informací pak ke všem bodům žádosti sdělujeme následující.
Ad. 1
Policisté speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství (dále jen „SPJ“) při výkonu služby standardně používají osobní kamery typu CEL-TEC PK95.
Ad. 2, 3, 7 a 8 (podbody 1, 2)
Z vyjádření příslušných organizačních článků – SPJ a odboru informačních a komunikačních technologií krajského ředitelství (dále jen „OIKT“) k těmto bodům vyplývá, že informace o provedených operacích se zařízením (tj. zapnutí, vypnutí, nahrávání, zastavení nahrávání apod.) je automaticky ukládána do složky s názvem „LOG“ v adresáři datového uložiště kamery (microSD karta) a to ve formě textového dokumentu. Informace zaznamenané (formou textového dokumentu) ve složce LOG paměťového média se nijak neevidují, neuchovávají, např. přenosem či kopírováním na záznamní úložiště.
Na konci služby policisty, který záznam provedl, je přenesen nebo kopírován na záznamní uložiště pouze soubor se záznamem, který má být zachován pro možné pozdější použití. Po přenosu záznamu na záznamní úložiště se veškeré původní záznamy a veškerá jiná data uložená na paměťovém médiu kamery (tj. záznamy i textové dokumenty ve složce LOG) vymažou a zařízení se připraví k novému použití (tzn. je prázdná microSD karta).
Jednotlivé kamerou nahrané záznamy obsahují také určitá tzv. metadata, která jsou viditelná pouze prostřednictvím speciálního softwaru. Jedná se o informace pouze k jednotlivému záznamu, tj. určitému uloženému úseku videosekvence, nikoliv k samotné činnosti kamery. S těmito metadaty se v souvislosti s ukládáním a dalším případným využíváním pro účely, pro které byly záznamy uchovány, nijak dále nepracuje. Jelikož jsou tato metadata pevně spjata se záznamem (videosouborem), následují ho při jakékoliv manipulaci, tzn., pokud je záznam z kamery smazán, jsou metadata rovněž smazána.
Ad. 4, 5, 6, 8 (podbody 3, 4), 9 a 10
Policisté SPJ se při manipulaci s osobní kamerou, a to jak při pořizování záznamů, tak i ukládání záznamu, řídí pokynem policejního prezidenta o pořizování obrazových, zvukových nebo kombinovaných záznamů a dále dokumentem náměstka ředitele krajského ředitelství pro vnější službu ze dne …, č. j. … označený jako „Pokyn k využívání osobních kamer“. Uvedené dokumenty Vám poskytujeme v příloze v neanonymizované podobě, neboť neobsahují informace, které by byly předmětem ochrany jiného právního předpisu.
Informace o auditních záznamech jsou upraveny v PPP, který Vám je poskytován. Tento pokyn se vztahuje na pořizování záznamů v rámci služby pořádkové policie, služby dopravní policie, služby cizinecké policie, služby pro zbraně a bezpečnostní materiál a ochranné služby, a to v rámci celé Policie ČR, nikoliv jen jednotlivého krajského ředitelství policie. Podle tohoto pokynu je při stanovení režimu zpracování osobních údajů, včetně výkladu ustanovení tohoto pokynu spravujícím orgánemředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky.