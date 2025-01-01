Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k potrestání řidiče
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
V souvislosti s případem, kdy jel policejní neoznačený vůz rychleji než povolenou rychlostí v obci, o kterém se jedná v dokumentu Č. j. … se dotazujeme, jakým způsobem byl potrestán řidič předmětného vozu.
Jednalo se o to, že jste nám poskytli kamerové záznamy a výpis GPS z daného vozu, kdy bylo evidentní, že neměl zapnuté majáky, ale jel rychleji, než je nejvyšší povolená rychlost v daném místě, což bylo prokázáno výpočtem, který jsme předložili (tedy vozidlo ujelo měřenou trasu za dobu kratší, než odpovídá rychlosti 50km/h). Řidič tedy ohrozil bezpečnost a plynulost provozu a měl být potrestán jako každý jiný přestupce. Tento výpočet jsme předložili při osobní návštěvě s naším advokátem … v budově Krajského ředitelství, kdy tenkrát nastal incident ohledně nepředložení občanského průkazu civilnímu pracovníkovi na vrátnici.
Prosíme tedy o kopii dokumentu, který prokazuje jeho potrestání, popřípadě osvobození od potrestání, jak je u vás zvykem.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili podle InfZ a nejprve sdělujeme následující. Povinný subjekt poskytne informace, jen pokud existují a jsou dostupné. Dle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné vytváření nových informací.
Ve věci Vámi uváděného údajného překročení nejvyšší povolené rychlosti policistou nebylo vedeno řízení pro podezření ze spáchání jednání, které má znaky přestupku. Pro povinný subjekt se tak v případě Vašeho dotazu „jakým způsobem byl potrestán řidič předmětného vozu“, jedná o nezaznamenanou informaci. Ze stejného důvodu Vám nelze poskytnout kopii požadovaného dokumentu, neboť takový dokument neexistuje.
Ze spisového materiálu odboru vnitřní kontroly krajského ředitelství č. j. …, v rámci kterého byly prošetřeny mj. v žádosti uváděné skutečnosti, vyplývá, že jste byl jako jednatel společnosti … v rámci dokumentu ze dne … č. j. … vyrozuměn o skutečnosti, že „k Vámi poukazované rychlosti služebního vozidla v obci je nutno zmínit výjimku vyplývající z ust. § 18 odst. 9 zákona č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu, která stanoví úvary Policie ČR, pro jejichž řidiče, stejně jak v tomto případě, neplatí ust. § 18 odst. 4 citovaného zákona.“