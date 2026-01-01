Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k policejní služebně
zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informací týkajících se komunikace mezi Policií České republiky a vedením města Bílovec v souvislosti s plánovaným rušením služebny Policie ČR v Bílovci.
Konkrétně žádám o:
1) Přehled jednání
Seznam všech jednání (schůzek, pracovních setkání, porad či jiných forem komunikace), která proběhla mezi zástupci Policie ČR a vedením města
Bílovec v období od 1. 1. 2022 do dne vyřízení žádosti.
U každého jednání žádám o uvedení:
- data (případně alespoň měsíce a roku),
- formy jednání (osobní / online / jiné), pokud je evidována,
- účastníků formou jejich funkcí (např. „vedoucí obvodního oddělení“, „starosta“, apod.).
2) Výstupy z jednání
Pokud byl z jednání pořízen jakýkoli výstup (např. zápis, shrnutí, služební záznam, e-mail, interní dokument apod.), žádám o jeho poskytnutí v anonymizované podobě.
Pokud nelze dokument poskytnout v plném rozsahu, žádám o poskytnutí jeho části, případně poskytnutí alespoň obecného shrnutí jeho obsahu
…“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil a uvádí, že podle § 3 odst. 3 lze poskytovat informace, které existují a jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči. Povinný subjekt současně není podle § 2 odst. 4 InfZ povinen vytvářet nové informace, které v době podání žádosti neexistují nebo nejsou zaznamenány.
S ohledem na výše uvedené Vám pak v rozsahu zaznamenaných informací k jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující.
K bodu 1žádosti
Povinný subjekt ve Vámi požadovaném období od 1. 1. 2022 do dne vyřízení žádosti neeviduje přehled jednání či seznam schůzek, pracovních setkání, porad či jiných forem komunikace vedených mezi zástupci Policie ČR, resp. krajského ředitelství, a vedením města Bílovec, které by se týkaly plánovaného zrušení obvodního oddělení Policie ČR v Bílovci.
Z vyjádření náměstka ředitele krajského ředitelství pro vnější službu nicméně vyplývá, že v uvedeném období proběhly dvě schůzky v Ostravě. V prvním případě se jednalo o schůzku před několika lety za účasti ředitele krajského ředitelství, náměstka ředitele krajského ředitelství pro vnější službu a vedení územního odboru Nový Jičín se starosty či jinými zástupci měst Bílovec, Odry, Fulnek a Studénka. Ve druhém případě dne 28. 1. 2026 o schůzku ředitele a náměstka ředitele krajského ředitelství se starostou města Bílovec. V rámci obou schůzek byla obecně diskutována bezpečnostní situace v regionu, funkčnost a efektivita místně příslušných obvodních oddělení Policie ČR a varianty možných organizačních změn. Z těchto schůzek nebyl učiněn žádný závěr ani pořízen zápis či záznam, proto k nim nelze žádné bližší informace poskytnout.
Povinný subjekt disponuje jedinou zaznamenanou informací - dokumentem vztahujícím se k požadované komunikaci s „vedením města Bílovec“. Jde o dopis adresovaný starostovi města Bílovec ze dne 27. 4. 2026 ve znění:
„Vážený pane starosto,
dovolte mi abych Vás informoval, že od 1. ledna 2027 v rámci organizačních změn Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje po důkladném vyhodnocení bezpečnostní situace na teritoriu služebních obvodů a měst Bílovec a Studénka a zvážení všech dostupných variant dojde ke sloučení obvodních oddělení police Bílovec a Studénka s novým místem dislokace ve Studénce.
Tímto krokem nedojde ke zvýšení bezpečnostních rizik ve městě a nadále bude zajištěna akceschopnost ze strany Policie České republiky. Výkon služby bude realizován standardně podle doposud nastavených pravidel obvodním oddělením a Územním odborem Nový Jičín, včetně dalších organizačních článků Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
S pozdravem
brig. gen. Mgr. Tomáš Kužel
ředitel“.
Dokument byl odeslán dne 30. 4. 2026 prostřednictvím České pošty s.p. pod číslem zásilky RR19081915 6 CZ.
Pro úplnost pak uvádíme, že o dokumentu již informovalo město Bílovec veřejně na svých webových stránkách.
K bodu 2 žádosti
Vzhledem k tomu, že z výše popsaných schůzek nebyly pořízeny zápisy, záznamy ani jiné dokumenty, povinný subjekt nedisponuje žádnými zaznamenanými výstupy z jednání ve smyslu bodu 2 Vaší žádosti.
V této části se tak jedná o informace, které nejsou nijak zaznamenány ve smyslu § 3 odst. 3 InfZ, tedy neexistují, proto je povinný subjekt objektivně nemůže ani poskytnout.