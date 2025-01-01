Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k pokutám na D1

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

Na dálnici D1 ve směru z Ostravy ke klimkovickému tunelu a v opačném směru probíhají práce na instalaci protihlukových bariér.

V místech platí omezení rychlosti plus je úsek osazen značkou B15 s limitací vjezdu automobilu s danou šířkou.

dle litery zákona o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o sdělení následujícího.

1.) Počet udělených pokut za překročení dané rychlosti v uvedeném místě po dobu prací.

2.) Počet udělených pokut za vjezd automobilům širších než je uvedeno na značce B15, v uvedeném místě po dobu prací.

…“

Odpověď:

Po posouzení Vaší žádosti podle InfZ nejprve sdělujeme, že povinný subjekt poskytne informace, pouze pokud existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.

V rozsahu zaznamenaných informací Vám pak souhrnně k oběma bodům žádosti uvádíme následující.

Dle vyjádření odboru služby dopravní policie krajského ředitelství se na základě Vámi uváděných kritérií jedná o uzavírku v souvislosti se stavbou na dálnici „D1 km 342 – 354 dodatečná protihluková opatření“ Tato uzavírka je v rámci jednotlivých etap povolena Ministerstvem dopravy od dne 15. 9. 2025.

V souvislosti s výše uvedeným pak z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že za překročení nejvyšší povolené rychlosti v období od 15. 9. 2025 do dne podání Vaší žádosti ve Vámi požadovaném místě, tedy na dálnici D1 v úseku 342 – 354 km v obou směrech, byla uložena 1 pokuta příkazem na místě. Nebyl zjištěn žádný evidovaný přestupek za porušení dopravního značení B15 v této době a v takto vymezeném úseku.

