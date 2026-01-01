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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k podání

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ 

Žádost zněla:

„Dne 16.01.2025 jste na Magistrát města Havířova postoupili stížnost na postup úředníků Magistrátu města Havířova, vedenou pod číslem jednacím … (č.j. …). V této souvislosti Vás žádám o sděleni:

1. Byla informace o vyřízení předmětné stížnosti doručena Vaší instituci? (Ano, Ne, pod jakým číslem jednacím je vedena)

2. Jakým zákonným způsobem byla stížnost vyřízená? (uveďte paragrafové znění)

3. Koho jste vyrozuměli o vyřízení stížnosti? (jinou instituci, fyzickou osobu - u této uveďte nacionále v souladu s GDPR, pokud se jedná o mou osobu, uveďte celé jméno)

4. Uveďte datum vyrozumění vyrozuměných subjektů z bodu č. 3.

5. Jelikož k dnešnímu dni nebyl nikým v předmětné věci vyrozuměn podatel ani dotčená polská firma, sdělte, na základě kterého dokumentu jsou občané a instituce rovny před zákonem, dále sdělte na základě kterého dokumentu slouží státní moc občanům a pokud takový dokument existuje a PČR jej má k disposici, tak jej zašlete.

…“

Odpověď:

Přestože je Vaše žádost adresována na obvodní oddělení Havířov 1 územního odboru Karviná krajského ředitelství (dále jen „OOP Havířov 1“), žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a uvádí, že informace podle InfZ poskytne, pouze pokud existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Dle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné dotazů na názor či vytváření nových informací.

S ohledem na výše uvedené Vám v rozsahu zaznamenaných informací a v kontextu celkového obsahu Vaší žádosti uvádíme následující sdělení k položeným otázkám, a to k některým souhrnně.

Ad. 1, 2

Z vyjádření policejního orgánu OOP Havířov 1 vyplývá, že jste dne 22. 12. 2024 učinil podání týkající se možného zneužití pravomoci úřední osoby Magistrátu města Havířov (dále jen „MM Havířov“) evidované pod č. j. … ve věci uložení pokuty společnosti … jako provozovateli vozidla za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci Havířov. Ve věci nebylo zjištěno podezření ze spáchání trestného činu ani přestupku. Uvedená věc tak byla policejním orgánem OOP Havířov 1 zaslána tajemníkovi MM Havířov k dalšímu opatření.

Policejní orgán OOP Havířov 1 nebyl MM Havířov informován o způsobu vyřízení této věci. Povinný subjekt proto takovou informací nedisponuje.

Ad. 3, 4, 5

O zaslání výše uvedené věci tajemníkovi MM Havířov jste byl vyrozuměn Vy jako oznamovatel dokumentem označeným jako „Vyrozumění“ ze dne 15. 1. 2025, č. j. … . V informačním systému bylo zjištěno, že tento dokument byl předán k odeslání České poště s. p. Dokument Vám opětovně zasíláme v příloze.

Jelikož jste byl v dané věci vyrozuměn, považujeme Váš požadavek v bodě 5 za bezpředmětný. Pro úplnost pak uvádíme, že navíc by se v daném případě jednalo o dotaz na názor ve smyslu ust. § 2 odst. 4 InfZ.

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