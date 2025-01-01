Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k podanému oznámení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Jméno policisty služebny …, který se zabývá trestním oznámením, jež jsem podal na státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Ostravě, paní … . Oznámení bylo podáno písemně, doporučenou zásilkou České pošty … dne … .

2. Číslo spisu, pod kterým je vedeno výše uvedené trestní oznámení.

3. Informaci, zda může vyšetřující policista, který se zabývá oznámením občana o podezření ze spáchání trestného činu státní zástupkyní, ignorovat oznámení a nesepsat vyrozumění o jeho vyřízení.

…“

Odpověď:

Povinný subjekt Vaši žádost posoudil dle InfZ a nejprve Vám sděluje, že ačkoliv je Vaše žádost adresována k rukám bývalého vedoucího …, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.

Podle InfZ povinný subjekt poskytne informace, pokud existují a jsou dostupné.  Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné dotazů na názor a vytváření nových informací.

V rozsahu zaznamenaných informací Vám pak ke všem bodům žádosti souhrnně uvádíme následující.

Dle vyjádření zástupce vedoucího … bylo Vaše oznámení ze dne … týkající se státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ostravě … zaevidováno ve spise č. j. … . Hlavním zpracovatelem spisu je … .

Z jeho vyjádření pak dále vyplývá, že ve stejném spisu č. j. … evidují další dvě Vaše předchozí oznámení rovněž podaná na …, která byla zaevidována dne … a dne … . V rámci Vašeho prvního oznámení jste byl dne … vyrozuměn, že toto bylo postoupeno Okresnímu státnímu zastupitelství v Ostravě. Dle vyjádření zástupce vedoucího … jste nebyl v případě dalších dvou oznámení směřujících vůči stejné osobě, tedy i v případě oznámení ze dne …, již o tomto postoupení vyrozuměn.

K Vašemu třetímu dotazu pak uvádíme, že se v podstatě jedná o dotaz na názor. Povinný subjekt by tak vyjadřoval či vytvářel určitý názor, a zároveň by vytvářel novou informaci, přičemž tato povinnost mu ze zákona ani nevyplývá.

