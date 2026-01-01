Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k podanému dokumentu
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„Dne 22. 4. 2026 jsem prostřednictvím České pošty zaslal na MŘP Ostrava, OOP-Hrabůvka doporučenou zásilku …, která obsahuje podnět k prošetření možného porušení povinnosti úředních osob v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. … .
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Pod jakým číslem spisu je můj podnět evidován a veden.
2. Jméno policisty, který byl pověřen prověřením mého podnětu.
Žádám o poskytnutí informací v zákonné lhůtě
Žádám, aby mi byla odpověď poskytnuta elektronicky na adresu: … .“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil v souladu s InfZ a nejprve sděluje, že ačkoliv tato byla adresována obvodnímu oddělení Ostrava - Hrabůvka Městského ředitelství policie Ostrava, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
K obsahu Vaší žádosti pak povinný subjekt uvádí, že Vámi označený dokument …, byl zaevidován na oddělení hospodářské kriminality Městského ředitelství policie Ostrava pod č. j. … . Hlavní zpracovatelkou spisu je … .