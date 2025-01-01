Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k oznámení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
„Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb
1. Žádám o sdělení jména policisty OOP-Hrabůvka , který se zabývá trestním oznámením které jsem učinil dne … u OOP-Hrabůvka na státní zástupkyni Okresního státního zastupitelství v Ostravě … .
2. Dále žádám o číslo spisu, u kterého je vedeno mé trestní oznámení na … učiněné dne … .
3. Dále žádám zda je ve spisu Opatření Č.j … ( 3.str.) , Č.j. ... (2.str. ), důkaz na … o trestném činu křivé obvinění mé osoby s cílem uvést soudní znalce v omyl .
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili dle InfZ a nejprve Vám sdělujeme, že ačkoliv je Vaše žádost adresována k rukám bývalého vedoucího obvodního oddělení Ostrava - Hrabůvka Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „OOP Hrabůvka MŘP“), žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
V režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se tento zákon mimo jiné nepoužije na vytváření nových informací.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám pak k jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující.
Ad. 1, 2
Dle vyjádření současného vedoucího OOP Hrabůvka MŘP bylo Vaše oznámení ze dne … zaevidováno pod č. j. … . Zpracovatelem daného oznámení je … .
Ad. 3
Z vyjádření vedoucího 8. oddělení obecné kriminality MŘP vyplývá, že v rámci č. j. … je pod pořadovým číslem … jednacího protokolu (dále jen „poř. č. JP“) evidován dokument „Opatření o přibrání znalce § 105/1 tr. ř. – psychiatrie, psychologie“ o počtu 3 stran, a dále pod poř. č. … JP je evidován dokument „Doplnění otázek k vypracování znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a psychologie“ o počtu 2 stran.