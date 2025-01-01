Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k oznámení třetí osoby
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
…
Doplnění.
Ještě Vás chci zdvořile požádat o zápis z oznámení paní … ze dne …, kdy jsem jí měl údajně vozidlem zamezit ve výjezdu po jednání u OS Karviná.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s ust. § 12 InfZ a nejprve sdělujeme, že poskytování informací je limitováno skutečností, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Ustanovení § 3 odst. 3 InfZ uvádí, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
Z dostupných systémů Policie ČR bylo zjištěno, že Vámi uváděná událost ze dne … byla zaznamenána v systému Policie ČR pod číslem události … .
Uvedený záznam ze systému Policie ČR Vám poskytujeme v minimální avšak nezbytné anonymizované podobě, a to s ohledem na osobní údaje ve smyslu ust. § 8a odst. 1 InfZ, které tento dokument obsahuje. Povinný subjekt podotýká, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.
Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovými právními předpisy jsou především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobním údajem je tedy vše, co je neodmyslitelně spjato s danou konkrétní osobou a co jí v podstatě identifikuje. Pojem „osobní údaj“ tedy označuje nejen „prosté“ identifikační údaje např. jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, ale rovněž informace dotýkající se soukromého a rodinného života jednotlivce v úzkém slova smyslu a dále také informace o jakémkoli druhu činnosti, kterou se jednotlivec zabývá, například informace o majetku. Osobním údajem jsou tak i informace o chování a postupu určité osoby např. při komunikaci s úřední osobou. Prostředkem ochrany osobních údajů je právě jejich anonymizace.
I když v žádosti některé osobní údaje třetí osoby (jejíž osobní údaje jsou anonymizovány) přímo uvádíte, povinný subjekt nedisponuje souhlasem dotčené osoby s poskytnutím těchto údajů uvedených v záznamu ze systému Policie ČR. Povinný subjekt tedy nemá relevantní právní důvod pro poskytnutí těchto údajů této dotčené osoby.
Při anonymizaci dokumentu povinný subjekt přihlédl k tomu, že v tomto jsou uvedeny Vaše osobní údaje, které jsou Vám tak poskytnuty v neanonymizované podobě.