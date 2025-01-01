Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k oznámené události
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Na základě výše uvedeného zákona, i jako oznamovatel, žádám kopii zápisu policejní hlídky, kterou jsem přivolal do areálu ….., Ostrava dne ….. Tato hlídka měla řešit nepovolenou autolakovnu.
…“
Odpověď zněla:
Vaši žádost jsme posoudili dle InfZ a nejprve sdělujeme, že poskytování informací je limitováno skutečností, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Formu informací stanoví ust. § 3 odst. 3 InfZ, který uvádí, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Ustanovení § 2 odst. 4 InfZ pak stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká mimo jiné vytváření nových informací.
Bylo zjištěno, že předmětná událost ze dne ….. byla zaznamenána integrovaným operačním střediskem operačního odboru krajského ředitelství v komunikační platformě JITKA pod číslem události …... K této události nebyl založen spis, v rámci kterého by věc byla zadokumentována. Nebyl tedy sepsán „zápis policejní hlídky“.
Jedinou zaznamenanou informací v dané věci je tak výše uvedený dokument - událost č. ……, který Vám poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě, a to s ohledem na ochranu osobních údajů dle ust. § 8a odst. 1 InfZ.
Z ust. § 8a odst. 1 InfZ vyplývá, že informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Prostředkem ochrany osobních údajů je právě anonymizace. Za osobní údaj se na základě čl. 4 odst. 1 GDPR považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor. V poskytnutém dokumentu tak byla provedena nezbytná anonymizace jména, příjmení a data narození třetí osoby.
Závěrem povinný subjekt podotýká, že dle ust. § 15 odst. 3 InfZ není zapotřebí vydat rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, pokud jsou anonymizovány osobní údaje.