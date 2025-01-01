Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k OOP

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„…

Dle výše uvedeného zákona Vás žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Je obvodní oddělení PČR ve Vítkovicích, na ul. Mečnikovova 1314/4, 703 00 Ostrava – Vítkovice tzv. režimového pracoviště ve smyslu z.č. 412/2005 Sb.?

2. Pokud ano, jaké omezení ze zákona vyplývají pro osoby, které jsou na toto oddělení předvolány k podání vysvětlení či k právnímu úkonu výslechu?…“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a k jednotlivým bodům žádosti Vám sdělujeme:

1. Obvodní oddělení Policie České republiky Ostrava-Vítkovice, ul. Mečnikovova 1314/4 Ostrava – Vítkovice, je součástí budovy, kde jsou přijata režimová opatření ve smyslu z. č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

2. Režim vstupu a pohybu osob, které nemají oprávnění k samostatnému vstupu, je upraven v souladu s vyhláškou č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, přičemž tyto osoby se v případě nezbytnosti vstupu pohybují uvnitř budovy s doprovodem oprávněné osoby.

