Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k okolnostem silniční kontroly
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Zda bylo vedeno kárné řízení s některým z policistů, kteří se zúčastnili silniční kontroly mé osoby dne … v Opavě na ulici Sluneční, a pokud ano, s jakým výsledkem.
2. Zaslání všech dostupných audiovizuálních záznamů (zejména z tělových kamer zasahujících policistů, palubní kamery služebního vozidla, případně jiných zařízení), které byly pořízeny při této silniční kontrole.
3. Zaslání všech fotografií pořízených při této kontrole.
4. Informaci, zda a kdy byly tyto záznamy archivovány nebo smazány, a pokud ano, na základě jakého interního předpisu či směrnice.
…“
Odpověď:
Ačkoliv je Vaše žádost adresována obvodnímu oddělení Opava územního odboru Opava krajského ředitelství (dále jen „OOP Opava“), žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve sdělujeme, že poskytování informací je limitováno skutečností, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Formu informací stanoví ust. § 3 odst. 3 InfZ, který uvádí, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám pak souhrnně ke všem bodům žádosti uvádíme následující.
Z vyjádření kanceláře ředitele územního odboru Opava krajského ředitelství (dále jen „KŘ ÚO Opava“) vyplývá, že se jednalo o hlídku oddělení hlídkové služby Opava územního odboru Opava krajského ředitelství (dále jen „OHS Opava“).
Vůči policistům OHS, kteří prováděli silniční kontrolu dne … v Opavě na ul. Sluneční, nebylo vedeno kázeňské řízení.
Dle vyjádření KŘ ÚO Opava nebyly v rámci Vámi uváděné silniční kontroly pořízeny žádné audiovizuální záznamy, proto takové nelze ani poskytnout.
Ze strany policistů OHS Opava byly na místě pořízeny fotografie, z nichž byla zpracována fotografická dokumentace ze dne …, která je součástí spisu evidovaného pod č. j. … .
Fotografickou dokumentaci Vám poskytujeme v neanonymizované podobě, neboť neobsahuje údaje, které by byly předmětem ochrany jiného právního předpisu. Jedná se o fotografie zachycující Vaší osobu a registrační značku vozidla, ve kterém jste byl kontrolován.