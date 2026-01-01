Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k odstranění dopravního značení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádost o informace dle zák. 106/1999Sb.
…
Na základě výše uvedeného zákona žádáme poskutnutí informace.
V souvislosti se žádostí KŘ PČR o změně dopravního značení na parkovišti před budovou Českobratrská 10, podepsanou panem …, která měla zdarma zajistit firmě provádějící rekonstrukci budovy PČR prostor na parkovišti pro složení a manipulaci s materiálem žádáme informaci, kdo, kdy, proč, kým a na základě jakých dokumentů, byla tato přenosná dopravní značka odstraněna.
Prosíme o poskytnutí všech dokumentů, které se týkají odstranění této přenosné dopravní značky. Dokumenty by neměly být anonymyzovány, neboť je důležité vědět kým a kdy bylo iniciováno odstranění této dopravní značky.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve je nutné uvést, že v režimu InfZ jsou podle jeho ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mj. vytváření nových informací.
V rozsahu zaznamenaných informací pak sdělujeme následující.
Dle vyjádření oddělení správy nemovitého majetku odboru správy majetku krajského ředitelství přenosné dopravní značení, týkající se přechodné úpravy provozu na parkovišti na ulici Českobratrské 1903/10 k.ú. Moravská Ostrava, bylo odstraněno v souladu s bodem 6 Veřejné vyhlášky Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, opatření obecné povahy ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne 07. 07. 2025 č. j. MOaP/058574/25/OSŘP1/Ste, zhotovitelem stavby, neboť dotčené dopravní značení bylo v jeho majetku. Termín realizace dopravního značení byl touto vyhláškou stanoven od nabytí účinnosti této vyhlášky do 31. 03. 2026, viz bod 4 vyhlášky. V bodě 6 této vyhlášky je mimo jiné uvedeno, že dopravní značení smí být umístěno jen na dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečnosti silničního provozu a toto bude odstraněno neprodleně poté, co ztratí své opodstatnění. Vzhledem k tomu, že stavba byla ukončena 10. 12. 2025, zhotovitel na základě ústní výzvy pracovníka krajského ředitelství … dopravní značení odstranil ve smyslu bodu 7 vyhlášky, neboť ukončením stavby ztratilo své opodstatnění.
Uvedený dokument - veřejnou vyhlášku Vám poskytujeme, a to v neanonymizované podobě, neboť neobsahuje údaje, které by byly předmětem ochrany jiného právního předpisu.