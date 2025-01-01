Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k NPM rozhodnutí
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádáme o sdělení informace o dni nabytí právní moci k Usnesení č. j. … ze dne … .
…“
Odpověď:
Přestože je Vaše žádost adresována … krajského ředitelství, žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme posoudili dle InfZ a nejprve sdělujeme, že ačkoliv v žádosti uvádíte, že informace žádáte v zastoupení svého klienta …, povinný subjekt považuje za žadatele Vaši osobu, neboť k žádosti nebyla doložena žádná plná moc k zastupování ve věcech týkajících se podání žádostí o informace.
Z vyjádření policejního orgánu … krajského ředitelství, o jehož dokument se jedná, vyplývá, že usnesení vydané dle ust. § 79f odst. 1, 2, 3 trestního řádu ze dne … č. j. … nabylo právní moci dne … .