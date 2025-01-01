Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k nenávistným incidentům
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Vážení,
jménem obecně prospěšné společnosti In IUSTITIA, o.p.s., se sídlem Eliášova 467/28, Praha 6, PSČ 160 00, IČ: 26569655. ID datové schránky: rzc5k7e, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Vašeho kraje v roce 2024.
Tyto incidenty jsme zaregistrovali prostřednictvím našeho monitoringu nebo nás o nich informovalo Policejní prezidium ČR (zdroj dat ESSK). Jedná se o následující incidenty, vedené pod níže uvedenými čísly jednacími:
ID skutku Číslo jednací Místo spáchání - služební obvod územního odboru
5637566 … MŘP OSTRAVA
5666778 … ÚO OPAVA
5733490 … MŘP OSTRAVA
5744243 … ÚO OPAVA
5748376 … ÚO OPAVA
5757649 … MŘP OSTRAVA
5790650 … ÚO OPAVA
5521732 … ÚO FRÝDEK-MÍSTEK
5530844 … ÚO OPAVA
5578514 … ÚO FRÝDEK-MÍSTEK
V případě těchto incidentů Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:
1. Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci
a. prověřování
b. po ZÚTR
c. v rámci NPO
d. a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.
2. Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.
3. O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)
4. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, opakovaně trestaná osoba)
5. Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovala oběť (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost)
6. Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?
7. Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a spisovou značku státního zastupitelství
8. Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo ve věci vydáno. Pokud byla věc v přípravném řízení odložena, žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o odložení věci
Vámi poskytnuté informace budou využity k vypracování výroční zprávy o stavu předsudečného násilí v ČR a monitorovací zprávy pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jakož i dalším mezinárodním organizacím. Vyžádané informace pomohou zkompletovat výše zmíněné sestavované dokumenty mapující stav trestné činnosti s předsudečnou pohnutkou v České republice.
…………………………….“
Odpověď:
Jakožto povinný subjekt jsme žádost posoudili a k výše uvedeným trestním věcem Vám poskytujeme požadované informace. Dále konstatujeme, že povinný subjekt v rámci vyřizování každé jednotlivé žádosti o informace vždy zohledňuje nejen samotná ustanovení InfZ, ale i obligatorně aplikovatelné základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Zejména jde v tomto případě o § 2 odst. 4 správního řádu, kdy správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, a aby odpovídalo okolnostem daného případu. U dané žádosti bylo při posouzení rozsahu poskytnutých informací přihlédnuto ke konkrétnímu žadateli a předmětu jeho činnosti (nezisková organizace komplexně a dlouhodobě se zabývající tématem předsudečného násilí).
S ohledem na výše uvedené uvádíme následující odpovědi:
K č. j. …:
Ad 1a-d)
Prověřování ve věci bylo zahájeno pro přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 2 trestního zákoníku, přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písmeno a) trestního zákoníku a přečin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst. 1 trestního zákoníku.
Na pokyn dozorujícího státního zástupce došlo ke změně právní kvalifikace, a to na přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 2 trestního zákoníku, přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písmeno a) trestního zákoníku a přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku.
Ad 2, 3)
Prověřováno na základě oznámení zaměstnance bezpečnostní agentury obchodního centra. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad 4)
Pachatel nebyl doposud ustanoven.
Ad 5)
Poškozen veřejný zájem.
Ad 6, 7)
V dané věci nebyl zjištěn pachatel, z toho důvodu byla věc dne … odložena usnesením dle § 159a odst. 5 trestního řádu.
Ad 8)
V příloze poskytujeme anonymizované usnesení dle § 159a odst. 5 trestního řádu č. j. … .
K č. j. …:
Ad 1a-d)
V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3, písm. a) trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.
Ad 2,3)
Prověřováno na základě anonymního oznámení. V dalším odkazujeme na dokument č. j…, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad 4)
Pachatelem je muž ve věku 36 let, státní příslušnosti České republiky, netrestán.
Ad 5)
Poškozen veřejný zájem.
Ad 6, 7)
Dne … byla věc ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení č. j. …, zaslanou na Okresní státní zastupitelství v Opavě ke sp. zn. … .
Ad 8)
V příloze poskytujeme anonymizovaný záznam o sdělení podezření č. j. … ze dne … .
K č. j. …:
Ad 1a-d)
V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.
Ad 2, 3)
Nenávistná pohnutka byla prověřována na základě oznámení občana o projevu zveřejněném na veřejné sociální síti. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad 4)
Pachatelkou byla žena ve věku 66 let, státní příslušnosti ČR, netrestaná.
Ad 5)
Poškozen veřejný zájem.
Ad 6, 7)
Dne … byla věc ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení, zaslanou na Okresní státní zastupitelství v Ostravě ke sp. zn. … .
Ad 8)
V příloze poskytujeme anonymizovaný záznam o sdělení podezření č. j. … ze dne … .
K č. j. …:
Ad 1 a-d)
V rámci řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku. Dne 9. 9. 2024 došlo k rozšíření právní kvalifikace o přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1 trestního zákoníku.
Ad 2, 3)
Prověřováno na základě písemného oznámení Městské policie o oznámení občana. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad 4)
Pachatelem byl muž ve věku 54 let, státní příslušnosti ČR, recidivista.
Ad 5)
Poškozen veřejný zájem.
Ad 6, 7)
Dne … byla věc ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení č. j. …, zaslanou na Okresní státní zastupitelství v Opavě ke sp. zn. … .
Ad 8)
V příloze poskytujeme anonymizovaný záznam o sdělení podezření č. j. … .
K č. j. …:
Povinný subjekt nejprve musí poukázat na skutečnost, že spis není veden na „… ÚO Opava“, jak uvedl žadatel, ale na Městském ředitelství policie Ostrava.
Ad 1 a-d)
V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.
Ad 2, 3),
Prověřováno na základě oznámení občana. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnuté v anonymizované podobě.
Ad 4)
Pachatel nebyl doposud ustanoven.
Ad 5)
Poškozen veřejný zájem.
Ad 6, 7)
V dané věci nebyl zjištěn pachatel, z toho důvodu byla věc dne … odložena usnesením dle § 159a odst. 5 trestního řádu.
Ad 8)
V příloze poskytujeme anonymizované usnesení o odložení věci dle § 159a odst. 5 trestního řádu č. j. …
K č. j. …:
Ad 1 a-d)
V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.
Ad 2, 3)
Prověřováno na základě vlastního poznatku. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad 4)
Pachatelkou byla žena 23 let, státní příslušnosti ČR, netrestaná.
Ad 5)
Poškozen veřejný zájem.
Ad 6, 7)
Dne … byl podán na Okresní státní zastupitelství v Ostravě ke sp. zn. … návrh na podání obžaloby podle § 166 odst. 3 trestního řádu.
Ad 8)
V příloze poskytujeme anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu č. j. … .
K č. j. …:
Ad 1 a-d)
V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3, písm. a) trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.
Ad 2, 3)
Prověřováno na základě oznámení od právnické osoby. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad 4)
Pachatelem byl muž 19 let, státní příslušnosti ČR, netrestaný.
Ad 5)
Poškozen veřejný zájem.
Ad 6, 7)
Dne … byla věc ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení č. j. …, zaslanou na Okresní státní zastupitelství v Opavě ke sp. zn. … .
Ad 8)
V příloze poskytujeme anonymizovaný záznam o sdělení podezření č. j. … .
K č. j. …:
Ad 1 a-d)
V rámci prověřování bylo jednání kvalifikováno jako přečin nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1) trestního zákoníku. Při zahájení trestního stíhání došlo ke změně právní kvalifikace, kdy skutek byl nadále kvalifikován jako přečin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 trestního zákoníku. K další změně právní kvalifikace již nedošlo.
Ad 2, 3)
Prověřováno na základě oznámení poškozené osoby. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad 4)
Pachatelem byl muž 31 let, státní příslušnosti ČR, netrestaný.
Ad 5)
Poškozeným byl muž 19 let, státní příslušnost ČR.
Ad 6, 7)
Dne … byla věc ukončena předložením návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 166 odst. 3 trestního řádu na Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku ke sp. zn. … .
Ad 8)
V příloze poskytujeme anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu č. j. … .
K č. j. …:
Ad 1 a-d)
V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3, písm. a) trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.
Ad 2, 3)
Prověřováno na základě podnětu Policejního prezidia ČR. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad 4)
Pachatelem byl muž 35 let, státní příslušnost ČR, netrestaný.
Ad 5)
Poškozen veřejný zájem.
Ad 6, 7)
Dne … byl podán na Okresní státní zastupitelství v Opavě ke sp. zn. … návrh na podání obžaloby.
Ad 8)
V příloze Vám poskytujeme anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu č. j. … .
K č. j. …:
Ad 1 a-d)
V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.
Ad 2, 3)
Věc prověřována na základě poznatků získaných v rámci šetření jiné trestné činnosti. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.
Ad 4)
Pachatelem byl muž 26 let, státní příslušnost ČR, recidivista.
Ad 5)
Poškozen veřejný zájem.
Ad 6, 7)
Dne … byl podán na Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku ke sp. zn. … návrh na podání obžaloby.
Ad 8)
V příloze Vám poskytujeme anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu č. j. … .
Anonymizace poskytnutých dokumentů byla provedena zejména s přihlédnutím k § 8a odst. 1 InfZ (ochrana osobních údajů, soukromí, osobnosti a projevů osobní povahy).