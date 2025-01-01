Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k nenávistným incidentům

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„Vážení,

jménem obecně prospěšné společnosti In IUSTITIA, o.p.s., se sídlem Eliášova 467/28, Praha 6, PSČ 160 00, IČ: 26569655. ID datové schránky: rzc5k7e, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí bližších informací týkajících se nenávistných incidentů, které se staly na území Vašeho kraje v roce 2024.

Tyto incidenty jsme zaregistrovali prostřednictvím našeho monitoringu nebo nás o nich informovalo Policejní prezidium ČR (zdroj dat ESSK). Jedná se o následující incidenty, vedené pod níže uvedenými čísly jednacími:

ID skutku      Číslo jednací  Místo spáchání - služební obvod územního odboru

5637566        …                                                  MŘP OSTRAVA

5666778        …                                                 ÚO OPAVA

5733490        …                                                  MŘP OSTRAVA

5744243        …                                                  ÚO OPAVA

5748376        …                                                 ÚO OPAVA

5757649        …                                                 MŘP OSTRAVA

5790650        …                                                 ÚO OPAVA

5521732        …                                                 ÚO FRÝDEK-MÍSTEK

5530844        …                                                 ÚO OPAVA

5578514        …                                                 ÚO FRÝDEK-MÍSTEK

V případě těchto incidentů Vás žádáme o poskytnutí následujících informací: 

1.       Jak byl incident kvalifikován z hlediska trestního zákoníku? (ve všech fázích trestního řízení), tj. v rámci

a.       prověřování

b.       po ZÚTR

c.       v rámci NPO

d.       a či došlo k překvalifikování skutkové podstaty trestného činu a z jakých důvodů.

2.       Na základě jakých informací byla prověřována nenávistná pohnutka? Pokud se jedná o verbální, psaný či grafický projev, prosím uveďte jeho doslovné znění.

3.       O co v daném činu šlo? (prosím stručně odpovězte sedm základních kriminalistických otázek: „KDO, CO, KDY, KDE, JAK, ČÍM, PROČ“)

4.       Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačoval pachatel (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost, opakovaně trestaná osoba)

5.       Jakými osobnostními charakteristikami se vyznačovala oběť (počet, pohlaví, věk, státní příslušnost)

6.       Jakým způsobem a kdy byl případ ukončen ze strany policie, pokud již byl ukončen?

7.       Pokud byl ukončen návrhem na podání obžaloby, prosím uveďte konkrétní státní zastupitelství, kam byl návrh podán, a spisovou značku státního zastupitelství

8.       Současně žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o zahájení trestního stíhání, pokud bylo ve věci vydáno. Pokud byla věc v přípravném řízení odložena, žádáme o zaslání anonymizovaného opisu usnesení o odložení věci

Vámi poskytnuté informace budou využity k vypracování výroční zprávy o stavu předsudečného násilí v ČR a monitorovací zprávy pro Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, jakož i dalším mezinárodním organizacím. Vyžádané informace pomohou zkompletovat výše zmíněné sestavované dokumenty mapující stav trestné činnosti s předsudečnou pohnutkou v České republice.

…………………………….“

Odpověď:

Jakožto povinný subjekt jsme žádost posoudili a k výše uvedeným trestním věcem Vám poskytujeme požadované informace. Dále konstatujeme, že povinný subjekt v rámci vyřizování každé jednotlivé žádosti o informace vždy zohledňuje nejen samotná ustanovení InfZ, ale i obligatorně aplikovatelné základní zásady činnosti správních orgánů uvedené v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Zejména jde v tomto případě o § 2 odst. 4 správního řádu, kdy správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, a aby odpovídalo okolnostem daného případu. U dané žádosti bylo při posouzení rozsahu poskytnutých informací přihlédnuto ke konkrétnímu žadateli a předmětu jeho činnosti (nezisková organizace komplexně a dlouhodobě se zabývající tématem předsudečného násilí). 

S ohledem na výše uvedené uvádíme následující odpovědi:

K č. j. …:

Ad 1a-d)

Prověřování ve věci bylo zahájeno pro přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 2 trestního zákoníku, přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písmeno a) trestního zákoníku a přečin založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 odst. 1 trestního zákoníku.

Na pokyn dozorujícího státního zástupce došlo ke změně právní kvalifikace, a to na přečin poškození cizí věci podle § 228 odst. 2 trestního zákoníku, přečin hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob podle § 355 odst. 1 písmeno a) trestního zákoníku a přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku.

Ad 2, 3)

Prověřováno na základě oznámení zaměstnance bezpečnostní agentury obchodního centra. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.

Ad 4)

Pachatel nebyl doposud ustanoven.

Ad 5)

Poškozen veřejný zájem.

Ad  6, 7)

V dané věci nebyl zjištěn pachatel, z toho důvodu byla věc dne …  odložena usnesením dle § 159a odst. 5 trestního řádu.

Ad 8)

V příloze poskytujeme anonymizované usnesení dle § 159a odst. 5 trestního řádu č. j. … .

K č. j. …:

Ad 1a-d)

V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3, písm. a) trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.

Ad 2,3)

Prověřováno na základě anonymního oznámení. V dalším odkazujeme na dokument č. j…, poskytnutý v anonymizované podobě.

Ad 4)

Pachatelem je muž ve věku 36 let, státní příslušnosti České republiky, netrestán.

Ad 5)

Poškozen veřejný zájem.

Ad 6, 7)

Dne … byla věc ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení č. j. …, zaslanou na Okresní státní zastupitelství v Opavě ke sp. zn. … .

Ad 8)

V příloze poskytujeme anonymizovaný záznam o sdělení podezření č. j. … ze dne … .

K č. j. …:

Ad 1a-d)

V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno  jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.

Ad 2, 3)

Nenávistná pohnutka byla prověřována na základě oznámení občana o projevu zveřejněném na veřejné sociální síti. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.

Ad 4)

Pachatelkou byla žena ve věku 66 let, státní příslušnosti ČR, netrestaná.

Ad 5)

Poškozen veřejný zájem.

Ad 6, 7)

Dne … byla věc ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení, zaslanou na Okresní státní zastupitelství v Ostravě ke sp. zn. … .

Ad 8)

V příloze poskytujeme anonymizovaný záznam o sdělení podezření č. j. … ze dne … .

K č. j. …:

Ad 1 a-d)

V rámci řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) trestního zákoníku a přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku. Dne 9. 9. 2024 došlo k rozšíření právní kvalifikace o přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1 trestního zákoníku.

Ad 2, 3)

Prověřováno na základě písemného oznámení Městské policie o oznámení občana. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.

Ad 4)

Pachatelem byl muž ve věku 54 let, státní příslušnosti ČR, recidivista.

Ad 5)

Poškozen veřejný zájem.

Ad 6, 7)

Dne … byla věc ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení č. j. …, zaslanou na Okresní státní zastupitelství v Opavě ke sp. zn. … .

Ad 8)

V příloze poskytujeme anonymizovaný záznam o sdělení podezření č. j. … .

K č. j. …:

Povinný subjekt nejprve musí poukázat na skutečnost, že spis není veden na „… ÚO Opava“, jak uvedl žadatel, ale na Městském ředitelství policie Ostrava.

Ad 1 a-d)

V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3 písm. a) trestního zákoníku a přečin popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia podle § 405 trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.

Ad 2, 3),

Prověřováno na základě oznámení občana. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnuté v anonymizované podobě.

Ad 4)

Pachatel nebyl doposud ustanoven.

Ad 5)

Poškozen veřejný zájem.

Ad 6, 7)

V dané věci nebyl zjištěn pachatel, z toho důvodu byla věc dne …  odložena usnesením dle § 159a odst. 5 trestního řádu.

Ad 8)

V příloze poskytujeme anonymizované usnesení o odložení věci dle § 159a odst. 5 trestního řádu č. j. …

K č. j. …:

Ad 1 a-d)

V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.

Ad 2, 3)

Prověřováno na základě vlastního poznatku. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.

Ad 4)

Pachatelkou byla žena 23 let, státní příslušnosti ČR, netrestaná.

Ad 5)

Poškozen veřejný zájem.

Ad 6, 7)

Dne … byl podán na Okresní státní zastupitelství v Ostravě ke sp. zn. … návrh na podání obžaloby podle § 166 odst. 3 trestního řádu.

Ad 8)

V příloze poskytujeme anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu č. j. … .

K č. j. …:

Ad 1 a-d)

V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3, písm. a) trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.

Ad 2, 3)

Prověřováno na základě oznámení od právnické osoby. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě. 

Ad 4)

Pachatelem byl muž 19 let, státní příslušnosti ČR, netrestaný.

Ad 5)

Poškozen veřejný zájem.

Ad 6, 7)

Dne … byla věc ukončena zprávou o výsledku zkráceného přípravného řízení č. j. …, zaslanou na Okresní státní zastupitelství v Opavě ke sp. zn. … .

Ad 8)

V příloze poskytujeme anonymizovaný záznam o sdělení podezření č. j. … .

K č. j. …:

Ad 1 a-d)

V rámci prověřování bylo jednání kvalifikováno jako přečin nebezpečné vyhrožování podle § 353 odst. 1) trestního zákoníku. Při zahájení trestního stíhání došlo ke změně právní kvalifikace, kdy skutek byl nadále kvalifikován jako přečin násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci podle § 352 odst. 2 trestního zákoníku. K další změně právní kvalifikace již nedošlo.

Ad 2, 3)

Prověřováno na základě oznámení poškozené osoby. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě. 

Ad 4)

Pachatelem byl muž 31 let, státní příslušnosti ČR, netrestaný.

Ad 5)

Poškozeným byl muž 19 let, státní příslušnost ČR.

Ad 6, 7)

Dne … byla věc ukončena předložením návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání podle § 166 odst. 3 trestního řádu na Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku ke sp. zn. … .

Ad 8)

V příloze poskytujeme anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání podle § 160 odst. 1 trestního řádu č. j. … .

K č. j. …:

Ad 1 a-d)

V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod podle § 356 odst. 1, odst. 3, písm. a) trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.

Ad 2, 3)

Prověřováno na základě podnětu Policejního prezidia ČR. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.

Ad 4)

Pachatelem byl muž 35 let, státní příslušnost ČR, netrestaný.

Ad 5)

Poškozen veřejný zájem.

Ad 6, 7)

Dne … byl podán na Okresní státní zastupitelství v Opavě ke sp. zn. …  návrh na podání obžaloby.

Ad 8)

V příloze Vám poskytujeme anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu č. j. … .

K č. j. …:

Ad 1 a-d)

V rámci celého řízení bylo jednání kvalifikováno jako přečin projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka podle § 404 trestního zákoníku. Ke změně právní kvalifikace nedošlo.

Ad 2, 3)

Věc prověřována na základě poznatků získaných v rámci šetření jiné trestné činnosti. V dalším odkazujeme na dokument č. j. …, poskytnutý v anonymizované podobě.

Ad 4)

Pachatelem byl muž 26 let, státní příslušnost ČR, recidivista.

Ad 5)

Poškozen veřejný zájem.

Ad 6, 7)

Dne … byl podán na Okresní státní zastupitelství ve Frýdku-Místku ke sp. zn. … návrh na podání obžaloby.

Ad 8)

V příloze Vám poskytujeme anonymizované usnesení o zahájení trestního stíhání dle § 160 odst. 1 trestního řádu č. j. … .

Anonymizace poskytnutých dokumentů byla provedena zejména s přihlédnutím k § 8a odst. 1 InfZ (ochrana osobních údajů, soukromí, osobnosti a projevů osobní povahy).

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 