Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k nehodovosti ve městě Havířov
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„Tímto Vás žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se dopravní nehodovosti a
bezpečnosti v obci Havířov, konkrétně v úseku ulice Orlovská se sníženou rychlostí na
50km/h poblíž OD Tesco:
1. Celková nehodovost v Havířově: Kolik dopravních nehod s účastí chodce na přechodu
pro chodce bylo v obci Havířov evidováno v letech 2015–2025 (prosím rozepsat po
jednotlivých letech)?
2. Nehodovost v měřených úsecích: Kolik dopravních nehod bylo celkově za posledních
10 let evidováno na konkrétních místech, která byla Policií ČR, dopravním inspektorátem v
Karviné, určena k měření rychlosti Městskou policií Havířov (č. j. KRPT-…………… ze dne
…………………..)?
3. Nehodovost na ulici Orlovská u OD Tesco: Kolik bylo v letech 2015-2025 takových
nehod na ulici Orlovská na přechodu u Tesca v jednotlivých letech? Žádám o uvedení počtu
nehod, jejich příčin (zejména zda byla příčinou rychlost) a následků (nehody s chodci,
zranění).
4. Bezpečnostní stanoviska: Vydala Policie ČR k úseku na ul. Orlovská u OD Tesco v
posledních 10 letech jakékoliv stanovisko, doporučení nebo podnět k úpravě dopravního
značení či jinému technickému opatření z důvodu vysoké nehodovosti?
……….“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ.
Ustanovení § 6 odst. 1 InfZ stanoví, že „Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje
k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do
sedmi dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání
zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.“
S ohledem na výše uvedené k bodům 1. až 3. Vaší žádosti sdělujeme, že informace ve Vámi
požadovaném rozsahu lze, dle sdělení dopravního inspektorátu Karviná územního odboru
Karviná krajského ředitelství, dohledat na internetu na webové adrese www.nehody.cdv.cz.
K Vašemu dotazu pod bodem 4. uvádíme, že z vyjádření příslušného organizačního článku –
dopravního inspektorátu Karviná územního odboru Karviná krajského ředitelství vyplývá, že
„nevydal žádné stanovisko k úpravě dopravního značení nebo technickým úpravám
přechodu v návaznosti na nehodovost.“