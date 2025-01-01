Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k návrhu na úpravu provozu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
Úřad městského obvodu …….. nás ve svém opatření obecné povahy č. …. informoval, že toto opatření bylo vydáno na základě návrhu Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje ze dne 26. června 2025.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás proto dovolujeme požádat o poskytnutí kopie tohoto dokumentu.
Jedná se o návrh podaný pod č. j. …, na základě kterého byla stanovena přechodná úprava provozu na parkovišti na ulici …...
Prosíme o zaslání kopie celého návrhu, včetně veškerých jeho příloh.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili podle InfZ a na základě Vašeho požadavku sdělujeme následující.
Vámi požadovaný dokument označený jako „Návrh na stanovení místní dočasné úpravy dopravního značení pro vyhrazené parkování“, na základě kterého byla stanovena přechodná úprava provozu na parkovišti na ulici ….., je evidován ve spisu kanceláře náměstka ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku č. j. … .
Přílohou výše uvedeného návrhu byly dva dokumenty - dokument odboru služby dopravní policie krajského ředitelství ze dne 26. 6. 2025 označený jako „Zvláštní užívání parkoviště ulice ….. – stanovisko“ evidovaný pod č. j. … a dále situační plánek, rovněž evidovaný ve spisu č. j. … .
Dokument „Návrh na stanovení místní dočasné úpravy dopravního značení pro vyhrazené parkování“ byl vytvořen na předvyplněném tiskopisu …... Proto ačkoliv jsou na str. 2 dokumentu uvedeny další přílohy (např. výpis z obchodního rejstříku, plná moc), tak jiné než výše uvedené 2 dokumenty nebyly přílohou tohoto návrhu.
Dokument označený jako „Návrh na stanovení místní dočasné úpravy dopravního značení pro vyhrazené parkování“ a dokument situační plánek, který byl jednou z příloh k návrhu, Vám poskytujeme v nezbytné anonymizované podobě. Dokument označený jako „Zvláštní užívání parkoviště ulice …… – stanovisko“ Vám poskytujeme v neanonymizované podobě, neboť neobsahuje údaje, které by byly předmětem ochrany jiného právního předpisu.
Anonymizace uvedených dokumentů pak byla provedena s ohledem na ust. § 8a odst. 1 InfZ, které uvádí, že informace týkající se mimo jiné osobních údajů, povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy upravujícími jejich ochranu. Takovým právním předpisem poskytujícím ochranu osobním údajům je především nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Podle čl. 4 bod 1 GDPR jsou osobními údaji veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor. V obou výše uvedených dokumentech tak byl jakožto osobní údaj, který podléhá této ochraně, anonymizován vždy podpis fyzické osoby. Povinný subjekt podotýká, že pokud poskytuje informaci formou kopie dokumentu, z něhož vyloučil pouze osobní údaje, nemusí vydat rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle ust. § 15 odst. 3 InfZ.