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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k nápojovým automatům

Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„… Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. – Náklady na provoz občerstvovacích automatů

Vážené Krajské ředitelství policie .

v rámci mého analytického výzkumu hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky u složek Policie ČR žádám o poskytnutí následujících informací:

Zda je provoz automatů na teplé nápoje (káva, čaj apod.) umístěných v prostorách Krajského ředitelství policie kraje hrazen, dotován nebo spolufinancován z rozpočtu Policie ČR, případně ze zdrojů státního rozpočtu.

Pokud je provoz automatů součástí smlouvy o nájmu prostor nebo jiné provozní smlouvy, žádám o sdělení cenové hladiny nabízených nápojů (konkrétně cena za 1 porci kávy/espressa) pro zaměstnance a příslušníky sboru.

V případě, že jsou náklady na kávu/nápoje jakkoli reflektovány v provozních výdajích ředitelství, žádám o doložení přehledu těchto výdajů za měsíc březen 2026.

Důvodem žádosti je ověření, zda veřejné prostředky nejsou vynakládány na provoz, který by měl být plně samofinancovatelný, či zda v rámci státní správy nedochází k neúměrnému dotování soukromých dodavatelů občerstvení.

Jakožto občan mám právo na transparentní informaci o tom, jak jsou využívány prostředky na provoz úřadů, pod které spadá i správa budov Policie ČR.

…“

Odpověď:

Povinný subjekt posoudil Vaši žádost dle InfZ a nejprve sděluje, že v rámci tohoto zákona poskytne pouze takové informace, které existují. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.

Z vyjádření odboru správy majetku krajského ředitelství vyplývá, že provoz nápojových automatů umístěných v prostorách krajského ředitelství není hrazen, dotován ani jinak spolufinancován z rozpočtu krajského ředitelství.

Nápojové automaty jsou provozovány soukromým subjektem na základě smlouvy o umístění a provozu nápojových automatů, přičemž obsahem této smlouvy není cenová hladina nabízených nápojů.

Povinný subjekt je podle ust. § 2 odst. 1 InfZ povinen poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti. Vzhledem k tomu, že krajské ředitelství není provozovatelem těchto automatů a cenová hladina není upravena ve smlouvě, nemůže se povinný subjekt vyjádřit k otázce cen nápojů. Pro povinný subjekt se jedná o nezaznamenanou informaci podle ust. § 3 odst. 3 InfZ. Poskytnutím takové informace by navíc musela být vytvořena nová informace, k čemuž povinný subjekt není podle ust. § 2 odst. 4 InfZ povinen.

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