Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k místnímu šetření
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Zveřejnění dle ust. § 5 odst. 3 InfZ
Žádost zněla:
„V souladu s ustanovením § 3 a násl. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí informací souvisejících s účastí příslušníka Policie České republiky … při místním šetření konaném dne 30. 6. 2026 ve věci posouzení existence veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc. č. … v katastrálním území Svinov.
Žádám o poskytnutí následujících informací:
Z jakých konkrétních skutkových zjištění, podkladů nebo odborných úvah vycházel … při svém vyjádření učiněném do protokolu během místního šetření.
Zda bylo toto vyjádření založeno na předem zpracovaných podkladech, interních dokumentech, odborném stanovisku Policie České republiky nebo jiných písemnostech, a pokud ano, žádám o poskytnutí jejich kopií.
Zda Policie České republiky v této věci zpracovala samostatné písemné stanovisko, vyjádření, úřední záznam nebo jiný dokument vztahující se k předmětnému řízení, a pokud ano, žádám o poskytnutí jeho kopie.
Žádám o sdělení, z jakých konkrétních odborných, skutkových a právních hledisek vycházel … při svém vyjádření učiněném do protokolu během místního šetření dne 30. 6. 2026.
V této souvislosti žádám o informaci:
a) které konkrétní skutečnosti považoval za rozhodné pro formulaci svého vyjádření,
b) zda své vyjádření opřel o hlediska bezpečnosti silničního provozu, plynulosti silničního provozu, dopravní obslužnosti území, zajištění přístupu k sousedním nemovitostem nebo o jiná odborná hlediska v působnosti Policie České republiky, a pokud ano, o jaká konkrétní,
c) jaké konkrétní skutečnosti zjištěné při místním šetření podporovaly jeho závěr,
d) zda při formulaci svého vyjádření zohlednil námitky a tvrzení jednotlivých účastníků řízení a případné rozpory mezi nimi, a pokud ano, jakým způsobem byly tyto námitky a rozpory vyhodnoceny,
e) zda se jeho vyjádření týkalo výhradně odborných hledisek spadajících do působnosti Policie České republiky, nebo zda zahrnovalo také posouzení právní otázky existence veřejně přístupné účelové komunikace,
f) zda jeho vyjádření představovalo osobní odborný názor přítomného příslušníka Policie České republiky, nebo stanovisko Policie České republiky jako dotčeného orgánu,
g) z jakých podkladů, dokumentů, zjištění, odborných posouzení nebo jiných informací při formulaci svého vyjádření vycházel a zda lze tyto podklady poskytnout podle zákona č. 106/1999 Sb.
Žádám o sdělení, zda byl … k účasti na uvedeném místním šetření vyslán na základě konkrétního služebního pokynu, pověření nebo žádosti správního orgánu, a pokud takový dokument existuje, žádám o jeho identifikaci.
Současně žádám o poskytnutí kopií všech dokumentů, stanovisek, úředních záznamů, podkladů nebo jiných písemností, které byly při formulaci výše uvedeného vyjádření použity nebo na které se toto vyjádření opíralo.
Požadované informace žádám zaslat v elektronické podobě do mé datové schránky.“
Odpověď:
Povinný subjekt Vaši žádost posoudil dle InfZ a uvádí, že ačkoliv je adresována dopravnímu inspektorátu Městského ředitelství policie Ostrava (dále jen „DI Ostrava“), žádosti podle InfZ vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Povinný subjekt dále uvádí, že v režimu InfZ jsou podle ust. § 3 odst. 3 poskytovány informace, které jsou zaznamenány na jakémkoliv nosiči. Současně dle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace nevztahuje mimo jiné na dotazy na názor či vytváření nových informací.
S ohledem na výše uvedené tak v rozsahu zaznamenaných informací a v kontextu obsahu Vaší žádosti uvádíme ke všem bodům žádosti souhrnně následující.
Z vyjádření DI Ostrava vyplývá, že příslušník … jako zástupce DI Ostrava (dále jen „zástupce DI Ostrava“) se dne 30. 6. 2026 zúčastnil místního šetření ve věci žádosti o omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci na par. č. … v k. ú. Svinov na základě písemné výzvy Úřadu městského obvodu Svinov ze dne 3. 6. 2026 označené jako „Oznámení o změně termínu ústního jednání“, sp. zn. S-SVI 01254/2026/7, č. j. SVI 03251/2026/Her., kdy tento dokument je přílohou této odpovědi. Poskytujeme Vám jej v neanonymizované podobě, neboť je zřejmé, že tímto disponujete, když jste uveden v rozdělovníku jako adresát.
Dle sdělení DI Ostrava nebyl tímto organizačním článkem ve věci vyhotoven žádný úřední záznam, písemné stanovisko ani jiný dokument vztahující se k předmětnému místnímu šetření. Proto takový nelze poskytnout, neboť jím povinný subjekt nedisponuje. Vyjádření zástupce DI Ostrava bylo učiněno pouze ústně při místním šetření a ze strany DI Ostrava nebylo zachyceno v samostatném dokumentu. Povinný subjekt současně ve věci nedisponuje žádnými podklady, odbornými stanovisky či jinými dokumenty, které by byly předem zpracovány pro účely předmětného místního šetření.
K požadavkům směřujícím ke sdělení konkrétních podkladů, skutkových zjištění, odborných úvah či právních hledisek, z nichž měl zástupce DI Ostrava při svém vyjádření během místního šetření vycházet, povinný subjekt uvádí, že takovými zaznamenanými informacemi nedisponuje.
K bodům pod písm. a) až e) a g) žádosti povinný subjekt uvádí, že požadované informace nejsou zachyceny v žádném dokumentu, kterým by povinný subjekt disponoval. Jejich poskytnutí by vyžadovalo vytvoření nové informace spočívající v dodatečné rekonstrukci myšlenkových postupů, odborných úvah či hodnocení učiněných při místním šetření. Taková povinnost však povinnému subjektu podle ust. § 2 odst. 4 InfZ nevzniká. Jinými slovy, žádost dle InfZ není vhodným nástrojem pro zjišťování takovéhoto typu informací, které je nutno teprve vytvářet či, které jsou dotazem na určitý názor.
K bodu pod písm. f) žádosti povinný subjekt uvádí, že příslušník přítomný při místním šetření jednal jako zástupce osloveného DI Ostrava, resp. „dotčeného orgánu“.