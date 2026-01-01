Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k místní působnosti

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám Policii České republiky jako povinný subjekt o poskytnutí následujících informací:

a)    informace o rozdělení místní působnosti obvodních oddělení Policie ČR spadajících pod Městské ředitelství policie Ostrava a Územní odbor Karviná, a to ideálně ve formě mapového či jiného grafického podkladu, pokud je k dispozici,

b)    informace o rozdělení místní působnosti dálničních oddělení Policie ČR v Moravskoslezském kraji, a to ideálně ve formě mapového či jiného grafického podkladu, pokud je k dispozici,

c)    není-li možné poskytnout výše uvedené informace v grafické podobě, žádám o jejich poskytnutí v jiné dostupné formě, zejména formou výčtu ulic, obcí nebo úseků komunikací spadajících do působnosti jednotlivých útvarů.

Povinné informace o žadateli jsou nedílnou součástí této datové zprávy v rámci předání osobních údajů.

Informace prosím poskytněte v elektronické podobě zasláním na datovou schránku ....

…....“

Odpověď:

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ, přičemž k jednotlivým bodům Vám poskytujeme následující souhrnnou odpověď.

Krajské ředitelství nedisponuje Vámi požadovanými mapovými či grafickými podklady v podobě, která by přehledně (zejména s vyobrazením všech ulic) zachycovala úplnou informaci o rozdělení „místní“, resp. územní působnosti Vámi požadovaných obvodních oddělení Městského ředitelství policie Ostrava, obvodních oddělení územního odboru Karviná krajského ředitelství a dálničních oddělení krajského ředitelství.

S ohledem na tuto skutečnost jsou Vám informace poskytovány v podobě dle Vašeho požadavku uvedeného pod bodem c). Požadované informace jsou obsahem přílohy, kterou zasíláme souběžně s touto odpovědí.

Pro úplnost dále poskytujeme odkaz na internetové stránky Policie ČR https://policie.gov.cz/imapa.aspx , na kterých lze po zadání konkrétní adresy vyhledat místně příslušné obvodní oddělení policie.

