Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k měření rychlosti
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…, děkuji za Vaši dosavadní odpověď.
V návaznosti na uvedené informace si Vás dovoluji požádat o konkretizaci údajů k Vámi zmiňovanému výkonu služby zaměřenému na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v dolní části ulice Dolní v Šilheřovicích (úsek u hranice obce navazující na úsek s povolenou rychlostí 90 km/h).
Prosím o sdělení následujících informací:
- konkrétní data a časové úseky, kdy bylo měření provedeno,
- způsob měření (stacionární radar / hlídkové měření apod.),
- počet změřených vozidel,
- počet zjištěných přestupků (překročení nejvyšší dovolené rychlosti),
- průměrnou a nejvyšší zaznamenanou rychlost v daném úseku.
Žádám o poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.“.
Odpověď:
Vaše žádost navazuje na dokument dopravního inspektorátu Opava územního odboru Opava krajského ředitelství, ve kterém Vám byla poskytnuta odpověď k Vašemu dotazu mimo režim InfZ, a k níž v rámci režimu InfZ žádáte „konkretizaci údajů“.
Vaši žádost jsme posoudili podle InfZ a nejprve sdělujeme, že žádosti o informace dle InfZ, obecně v rámci krajského ředitelství vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Dále je nutno uvést, že povinný subjekt poskytne informace, pokud existují a jsou dostupné. Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči.
Vzhledem k tomu, že neuvádíte, o jaké časové období se má jednat, jsou Vám poskytnuty informace za rok 2025. Dále je vhodné uvést, že dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu Ve Vámi uváděné lokalitě vykonává kromě dopravního inspektorátu Opava mj. i obvodní oddělení Hlučín územního odboru Opava (dále jen ÚO Opava“).
Z vyjádření kanceláře ředitele ÚO Opava vyplývá, že přímo ve Vámi vymezeném úseku silnice „v dolní části ulice Dolní v Šilheřovicích“ nebyl v roce 2025 uskutečněn výkon služby zaměřený na kontrolu dodržování nejvyšší dovolené rychlosti. Dále tento organizační článek uvedl, že měření nebylo provedeno s ohledem na „specifikum úseku (jedná se bezprostřední blízkost státních hranic, bezprostřední blízkost značky „Obec č. IZ 4a“, absence místa pro bezpečné odstavení směrodatného vozidla vč. dlouhodobého atd.).“
Hlídky proto byly instruovány na jinou část úseku silnice, tj. na ul. Střední, která bezprostředně navazuje na ul. Dolní. Na tomto místě pak prováděly měření rychlosti.
V rozsahu zaznamenaných informací pak k jednotlivým výše uvedeným kontrolám dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v r. 2025 souhrnně uvádíme následující informace:
- dne 19. 6. 2025, přesný časový úsek nezjištěn, k měření rychlosti byl použit přenosný laserový měřič rychlosti, nezjištěn žádný přestupek pro překročení nejvyšší dovolené rychlosti,
- dne 31. 7. 2025, přesný časový úsek nezjištěn, k měření rychlosti byl použit přenosný laserový měřič rychlosti, nezjištěn žádný přestupek pro překročení nejvyšší dovolené rychlosti,
- dne 6. 10. 2025 v čase 12:15 – 13:45 hodin, k měření rychlosti byl použit přenosný laserový měřič rychlosti, byl zjištěn 1 přestupek pro překročení nejvyšší dovolené rychlosti, a to 74 km/h (po odečtu toleranční odchylky). S ohledem na 1 zjištěný přestupek se tak zároveň jednalo o nejvyšší zaznamenanou rychlost.
Povinný subjekt nedisponuje žádnou zaznamenanou informací k požadované průměrné rychlosti vozidel ani k počtu „změřených vozidel“. Touto informací ani není povinen disponovat. Evidují se pouze případy protiprávního jednání, tedy překročení nejvyšší dovolené rychlosti.