Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k manipulaci s MT
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto, jako příslušný povinný subjekt, žádám o poskytnutí následujících informací :
1) a) Jaké konkrétní manipulace či jiné úkony byly, a to v době od odnětí věci policejním orgánem do chvíle přijetí této žádosti povinným subjektem, policejním orgánem učiněny, provedeny anebo vykonány s věcí (mobilním telefonem zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem ?
2) b) Které osoby, kde, kdy přesně a za jakým konkrétním účelem učinily, provedly anebo vykonaly jakékoliv manipulace či jiné úkony s věcí (mobilním telefonem zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem ?
3) c) Kterými osobami, kde, kdy přesně, v jakém rozsahu a za jakým konkrétním účelem byly učiněny, provedeny anebo vykonány náhledy či jiné intervence do interní paměti telefonu (mobilním telefonem zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem ?
Informace požadované v bodě a) této žádosti požaduji poskytnout přímou formou, tzn. soupisem všech manipulací a úkonů s předmětným mobilním telefonem (zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem.
Informace požadované v bodě b) této žádosti požaduji poskytnout přímou formou, tzn. soupisem osob (identifikovatelných jejich jménem a příjmením, pracovním zařazením a osobním evidenčním číslem příslušníka bezpečnostního sboru), soupisem míst (identifikovatelných jejich přesným a nezaměnitelným popisem), soupisem časových údajů (určených běžně používanými symboly pro uvedení dat a hodin) a soupisem důvodů (specifikovaných zcela jasným, srozumitelným a nezpochybnitelný způsobem) směřujících k učinění, provedení anebo vykonání jakýchkoliv manipulací či jiných úkonů s věcí (mobilním telefonem zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem.
Informace požadované v bodě c) této žádosti požaduji poskytnout přímou formou, tzn. soupisem osob (identifikovatelných jejich jménem a příjmením, pracovním zařazením a osobním evidenčním číslem příslušníka bezpečnostního sboru), soupisem míst (identifikovatelných jejich přesným a nezaměnitelným popisem), soupisem časových údajů (určených běžně používanými symboly pro uvedení dat a hodin), soupisem rozsahu (specifikovaným zcela jasným, srozumitelným a nezpochybnitelný způsobem) a soupisem důvodů (specifikovaných zcela jasným, srozumitelným a nezpochybnitelný způsobem) směřujících k učinění, provedení anebo vykonání jakýchkoliv náhledů či jiných intervencí do interní paměti telefonu (mobilním telefonem zn. Redmi A3 – černý, dotykový, ser.č. …, model …, IMEI …, IMEI …, android v 15) odňatou dne … mé osobě policejním orgánem.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve uvádíme, že je nutné vycházet z ust. § 3 odst. 3 InfZ, který uvádí, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné vytváření nových informací či dotazů na názory. Povinný subjekt tak poskytne informace, pouze pokud existují a jsou dostupné.
S ohledem na výše uvedené Vám pak ke všem bodům žádosti souhrnně sdělujeme informace, kterými povinný subjekt disponuje a jsou nějakým způsobem zaznamenané. První dotaz sice časově ohraničujete do doby přijetí žádosti o informace, avšak další dotaz, který s prvním úzce souvisí, již časově omezen není. Z toho důvodu tak poskytujeme informace týkající se bodu 2 i k následujícím dnům.
Dle vyjádření policejního orgánu 1. oddělení obecné kriminality územního odboru ... krajského ředitelství (dále jen „1. OOK ÚO ...“) byl Vámi uváděný mobilní telefon (dále jen „MT“), poté, co byl tímto policejním orgánem odňat, umístěn do uzamykatelné skříně v kanceláři č. … komisaře 1. OOK ÚO ... …, v budově na ul. ........
Do okamžiku přijetí Vaší žádosti dne 1. 10. 2025 s tímto MT manipuloval pouze komisař 1. OOK ... …, který dle jeho vyjádření, dne … v blíže nezjištěném čase vytáhl MT ze skříně, aby zjistil, zda je tento zapnutý či vypnutý. Z tohoto důvodu na MT zmáčkl boční pravé tlačítko a po zjištění, že je v zapnutém režimu, tento vrátil zpět do stejné uzamykatelné skříně. Opětovně s tímto MT manipuloval dne … v blíže nezjištěném čase, když MT z obou stran fotograficky zadokumentoval služebním fotoaparátem, poté jej vypnul přidržením bočního tlačítka a následně MT vložil do obálky o velikosti A4. Dne … v blíže nezjištěném čase obálku s MT předal komisaři 1. OOK Opava … který tuto osobně odvezl a předal odboru kriminalistické techniky a expertíz krajského ředitelství, ul. ..... (dále jen „OKTE“), k odbornému zkoumání.
Z vyjádření komisaře … dále vyplývá, že náhledy či jiné intervence do interní paměti MT nebyly z jeho strany provedeny.
Z vyjádření OKTE pak vyplývá, že zalepená obálka s MT byla dne … předána na podatelnu OKTE a uložena na podatelně OKTE v místnosti č. …, kde si ji v tomto stavu dne … převzal kriminalistický znalec, vrchní komisař OKTE … . Zalepená obálka byla tímto znalcem fotograficky zadokumentována, následně byla rozlepena, MT byl z obálky vyjmut a zkontrolován, přičemž vše bylo fotograficky zadokumentováno. Z vyjádření OKTE dále vyplývá, že … MT nezapínal a do interní paměti nebylo nijak zasahováno. Po zadokumentování stavu MT, byl tento … vložen zpět do obálky, kterou následně zalepil a tuto uložil do skladu pro ukládání stop do doby, než bude zahájeno zkoumání. Kromě … nikdo jiný na OKTE s MT nemanipuloval.