Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k internímu aktu řízení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádám o poskytnutí Pokynu ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR č. 2/2021.“
Odpověď:
Ačkoliv se ve vlastním textu dokumentu výslovně neodkazujete na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), z jeho obsahu a kontextu je zřejmé, že se jedná o žádost směřující k poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.
Pro úplnost uvádíme, že Vámi výslovně uvedené ust. § 5 odst. 3 InfZ upravuje pouze povinnost povinného subjektu zveřejnit informace již poskytnuté na základě předchozí žádosti žadatele, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Neupravuje samotné podání žádosti o informace. V textu dokumentu však uvádíte „Žádám o….“, z čehož zcela zřejmě vyplývá, že se fakticky jedná o žádost o informace ve smyslu ust. § 13 InfZ.
V rámci jejího vyřízení Vám poskytujeme požadovaný dokument Pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, včetně přílohy označené jako „Tabulka rychlostních limitů a odečtů pro měřící zařízení při naměřené rychlosti nad 100 km/hod.“.