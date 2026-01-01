Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k internímu aktu řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. 

Žádost zněla:

„Žádám o poskytnutí Pokynu ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia ČR č. 2/2021.“

Odpověď:

Ačkoliv se ve vlastním textu dokumentu výslovně neodkazujete na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ“), z jeho obsahu a kontextu je zřejmé, že se jedná o žádost směřující k poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Pro úplnost uvádíme, že Vámi výslovně uvedené ust. § 5 odst. 3 InfZ upravuje pouze povinnost povinného subjektu zveřejnit informace již poskytnuté na základě předchozí žádosti žadatele, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. Neupravuje samotné podání žádosti o informace. V textu dokumentu však uvádíte „Žádám o….“, z čehož zcela zřejmě vyplývá, že se fakticky jedná o žádost o informace ve smyslu ust. § 13 InfZ.

V rámci jejího vyřízení Vám poskytujeme požadovaný dokument Pokyn ředitele ředitelství služby dopravní policie Policejního prezidia České republiky č. 2/2021, kterým se upravuje postup při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, včetně přílohy označené jako „Tabulka rychlostních limitů a odečtů pro měřící zařízení při naměřené rychlosti nad 100 km/hod.“.

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 