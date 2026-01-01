Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k FKSP a kolektivní dohodě
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„…
dovoluji si Vás tímto požádat o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Konkrétně žádám o poskytnutí následujících dokumentů a informací vztahujících se k roku 2024:
- Kolektivní smlouvu platnou pro příslušníky krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
- Interní předpisy, směrnice či jiné dokumenty, ve kterých jsou stanoveny zásady pro používání fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) pro příslušníky krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje.
- Informace o tom, zda je u příslušníků krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje stanoven osobní limit čerpání prostředků z FKSP, a pokud ano, žádám o sdělení jeho výše včetně příslušného dokumentu, ve kterém je tento limit upraven. V případě, že osobní limit stanoven není, žádám o sdělení, v jaké výši mohli příslušníci v roce 2024 prostředky z FKSP čerpat, včetně příslušného dokumentu, který tyto podmínky upravuje.
V případě, že došlo v průběhu roku 2024 ke změnám výše uvedených dokumentů nebo pravidel, žádám o poskytnutí všech jejich verzí účinných v tomto období.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a k jednotlivým bodům žádosti sdělujeme následující.
Ad. 1
Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může povinný subjekt dle ust. § 6 odst. 1 InfZ místo poskytnutí informace sdělit žadateli údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace, zejména odkaz na internetovou stránku, kde se informace nachází.
Požadovanou kolektivní smlouvu, resp. jedná se o dohodu vztahující se ke všem příslušníkům Policie ČR, tak naleznete na níže uvedených webových stránkách.
https://policie.gov.cz/soubor/priloha-kolektivni-dohoda-pdf.aspx
Krajské ředitelství jinou kolektivní smlouvou či dohodou, než která je k dispozici na výše uvedených webových stránkách, a která by platila pouze pro příslušníky krajského ředitelství, nedisponuje.
Ad. 2, 3
V příloze Vám poskytujeme požadovaný dokument, a to pokyn ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, kterým se stanoví zásady pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „pokyn FKSP“). Tento pokyn byl opakovaně novelizován, proto Vám tento poskytujeme ve třech novelizovaných zněních účinných v roce 2024.
Osobní limit příslušníka krajského ředitelství pro rok 2024 byl stanoven ve výši 4 000 Kč. Výše osobního limitu je stanovena v čl. 7 pokynu FKSP, které jsou Vám poskytnuty. Čl. 7 uvedeného pokynu upravuje osobní limit pracovníka, přičemž pracovníkem se pro účely tohoto pokynu rozumí příslušník nebo zaměstnanec krajského ředitelství.
Výše uvedené dokumenty Vám poskytujeme v neanonymizované podobě, neboť neobsahují informace, které by byly předmětem ochrany jiného právního předpisu.