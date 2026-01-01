Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k drogové problematice
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Na základě zákona 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím. Žádám o následující informace.
Jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) zařazených u Služby kriminální policie a vyšetřování (SKPV) v rámci Vašeho krajského ředitelství?
Existuje v rámci Vašeho KŘP specializovaný útvar či pracovní skupina zaměřená na drogovou kriminalitu? Pokud ano, jaký byl k 31. 12. 2024 skutečný početní stav policistů (fyzických osob) vyčleněných pro tyto týmy?
Jaká byla v roce 2024 v rámci Vašeho KŘP průměrná délka řízení (počet dnů) u trestných činů dle § 284 a § 285 TZ, a to od okamžiku zahájení úkonů trestního řízení (§ 158 odst. 3 tr. řádu) až do okamžiku ukončení věci (např. podání návrhu na obžalobu či jiné vyřízení)?“
Odpověď:
Vaši žádost jsme posoudili v souladu s InfZ a uvádíme následující.
K prvnímu dotazu uvádíme, že dle vyjádření odboru personálního krajského ředitelství bylo ke dni 31. 12. 2024 u krajského ředitelství zařazeno po linii služby kriminální policie a vyšetřování celkem … policistů.
Ke druhému dotazu uvádíme, že v rámci organizační struktury krajského ředitelství nemáme zřízen Vámi uváděný „specializovaný útvarzaměřený na drogovou kriminalitu“. V rámci krajského ředitelství bylo ke dni 31. 12. 2024 v rámci pracovních skupin či týmů zaměřených na drogovou kriminalitu jmenováno celkem … policistů.
Ke třetímu dotazu pak uvádíme, že v rámci našeho krajského ředitelství u trestných činů přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu dle ust. § 284 trestního zákoníku a nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku dle ust. § 285 trestního zákoníku, je průměrná délka trestního řízení (ve fázi přípravného řízení) 161 dnů. Uvedené vyplývá z vyjádření odboru analytiky a kybernetické kriminality krajského ředitelství. Průměrná délka trestního řízení byla zjištěna z celkového počtu takovýchto jmenovaných trestných činů, u nichž byly v roce 2024 zahájeny úkony trestního řízení dle ust. § 158 odst. 3 trestního řádu a zároveň byly v roce 2024 na úrovni policejního orgánu ukončeny (např. odložení věci, návrh na podání obžaloby).