Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k driftujícímu vozidlu
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Jak je možné, že hlídka Policie České republiky, která byla přítomna při incidentu spočívajícím v driftování motorových vozidel na pozemní komunikaci, neprovedla žádný zákrok ani jiné zjevné opatření.
2. Jaká opatření byla v souvislosti s touto událostí přijata ze strany Policie České republiky.
3. Jaké číslo jednací (spisová značka) bylo této věci přiděleno.
Součástí mého podání Policii České republiky je i videozáznam této události.
…“
Odpověď:
Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a nejprve sdělujeme, že poskytování informací je limitováno skutečností, zda povinný subjekt danou informací disponuje. Formu informací stanoví ust. § 3 odst. 3 InfZ, který uvádí, že informací se pro účely tohoto zákona rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Ustanovení § 2 odst. 4 InfZ pak stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká mimo jiné dotazů na názory a vytváření nových informací.
V rozsahu zaznamenaných informací Vám pak souhrnně ke všem bodům žádosti uvádíme následující.
Z dostupných informačních systémů Policie ČR bylo zjištěno, že předmětná událost ze dne … byla zaznamenána integrovaným operačním střediskem operačního odboru krajského ředitelství v systému JITKA pod číslem události … . Osoba řidiče vozidla na Vámi uváděném videu byla hlídkou Policie ČR (dále jen „policie“) ztotožněna. Jednalo se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, kdy na místo se dostavil zástupce vlastníka dané komunikace, a událost byla hlídkou policie vyřešena na místě bez dalšího opatření ze strany policie. K události nebyl založen spis, v rámci kterého by věc byla zadokumentována.