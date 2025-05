Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Dotaz k dozorčí službě

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost zněla:

„…

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám Policii České republiky, jako příslušný povinný subjekt, o poskytnutí následujících informací:

1) Který příslušník bezpečnostních sborů (identifikovatelný jeho jménem, příjmením a osobním identifikačním číslem) vykonával dne … v době od … hod. dozorčí službu na policejním útvaru … ?

2) Z jakých právních důvodů příslušník bezpečnostních sborů vykonávající dne … dozorčí službu na … neumožnil mé osobě (a to po celou dobu od …hod.) na základě opakovaného použití u vchodu nainstalovaného technického zařízení vstup do budovy, kde sídlí … Policie ČR ?

…“

Odpověď:

Podle ust. § 3 odst. 3 InfZ se informací rozumí jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči. Podle ust. § 2 odst. 4 InfZ se povinnost poskytovat informace netýká mimo jiné vytváření nových informací. Povinný subjekt tak poskytne informace, pouze pokud existují a jsou dostupné.

Vaši žádost jsme jako povinný subjekt posoudili v souladu s InfZ a k jednotlivým bodům souhrnně sdělujeme následující.

Z vyjádření zástupce vedoucího … vyplynulo, že dne … od … hodin vykonával dozorčí službu … . V průběhu uvedené denní směny se v místnosti dozorčí služby mohli při výkonu služebních činností nacházet i … . Ani jeden z výše jmenovaných policistů nezaznamenal, že byste se ve Vámi uvedeném čase domáhal vstupu do budovy … . V opačném případě by Vám, dle jejich sdělení, umožnili vstup do budovy.

Na základě Vaší žádosti o informace byla zástupcem vedoucího … provedena kontrola funkčnosti zařízení umístěných u vstupních dveří. Z vyjádření zástupce vedoucího … vyplynulo, že „U vstupních dveří do budovy je jednak interkom k dozorčímu a na sekretariáty … a jednak zvonkové tlačítko, po jehož zmáčknutí zvukový signál upozorní dozorčího a ten tlačítkem otevře vstupní dveře. Interkom je pak propojen s telefonním přístrojem a umožňuje přímou komunikaci. Provedl jsem kontrolu předmětných zařízení, přičemž zvonek byl zcela funkční, ale interkom nefungoval. Na věcně příslušném útvaru PČR jsme neprodleně vyžádali provedení kontroly interkomu a odstranění závady.“

