Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Dotaz k dopravnímu značení
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žádost zněla:
„Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. – dopravní značení v ul. Svatopluka Čecha, Nový Jičín
Žádost je podávána Policii České republiky; věcně se vztahuje k činnosti Dopravního inspektorátu Nový Jičín.
Žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se svislého dopravního značení „Vyhrazené parkoviště“ (IP 12) umístěného na pozemku parc. č. … v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí (parkování označené „…“):
1. Zda Policie České republiky, Dopravní inspektorát Nový Jičín, v období let 2020–2026 vydala stanovisko k návrhu na stanovení místní úpravy provozu spočívající v osazení dopravního značení IP 12 na uvedeném místě podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb.
2. Pokud bylo takové stanovisko vydáno, žádám o sdělení jeho čísla jednacího, data vydání a o poskytnutí kopie tohoto stanoviska (včetně případné grafické přílohy).
3. Pokud takové stanovisko vydáno nebylo, žádám o sdělení, zda Policie ČR byla silničním správním úřadem v této věci vůbec oslovena k projednání návrhu místní úpravy provozu.
4. Zda Policie ČR eviduje v posledních pěti letech jakýkoliv podnět nebo komunikaci se silničním správním úřadem týkající se dopravního značení na tomto pozemku.
…“
Odpověď:
Ačkoliv žádost adresujete dopravnímu inspektorátu Nový Jičín územního odboru Nový Jičín krajského ředitelství, žádosti dle InfZ obecně vyřizuje analyticko-právní oddělení kanceláře ředitele krajského ředitelství.
Vaši žádost jsme posoudili dle InfZ a nejprve je nutno uvést, že povinný subjekt v režimu InfZ podle ust. § 3 odst. 3 poskytne informace, které jsou určitým způsobem zaznamenané na jakémkoliv nosiči, přičemž dle ust. § 2 odst. 4 InfZ není povinný subjekt povinen mimo jiné vytvářet nové informace.
S ohledem na výše uvedené pak ke všem bodům žádosti souhrnně uvádíme následující.
Dopravní inspektorát Nový Jičín územního odboru Nový Jičín krajského ředitelství ve věci týkající se dopravního značení „Vyhrazené parkoviště“ (IP 12)“ na pozemku parc. č. … v k. ú. Nový Jičín – Dolní Předměstí, za Vámi požadované období let 2020 - 2026, nevydal k tomuto žádné písemné vyjádření (stanovisko), nebyl osloven „k projednání návrhu místní úpravy provozu“, ani neeviduje „v posledních pěti letech jakýkoliv podnět nebo komunikaci se silničním správním úřadem“, který by se týkal dopravního značení na uvedeném pozemku.